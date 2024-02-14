盤點10條正能量金句：世界上唯一不能重演的是人生

▲別把時間用在抱怨上。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

新的一年，你對自己有什麼期許？去年給自己設定的目標也都完成了嗎？如果只是怨嘆所有的事情不如己意，倒不就從現在開始積極面對，盤點正能量金句，重啟活力滿滿的每一天。

#照顧好自己的健康和情緒，這場人生你就贏了一大半了，其餘的其餘，人生自有安排。

#世上唯一不能複製的是時間，唯一不能重演的是人生。該怎麼走，過什麼樣的生活，全憑自己的選擇和努力。

#做你想做的，趁陽光正好，去追逐夢想，趁還年輕。生活從不虧待每一個努力向上的人，今天的你要勝過昨天的自己，未來的幸運都是過往努力的積攢。

#原地徘徊一千步，抵不上向前邁出第一步，心中想過無數次，不如徹底做一次，世界上從不缺少空想家，缺的往往是開拓的勇氣和勤勉的實踐。

#人生本來就是一場即興演出，沒有做不成的夢，只有不早醒的人。

#努力不是為了要感動誰，也不是要做給哪個人看，而是要讓自己隨時有能力跳出自己厭惡的圈子，並擁有選擇的權利，用自己喜歡的方式過一生。

#沒有不勞而獲的工作，更沒有坐享其成的收穫，若比別人貪心，也請比別人用心。

#做有用的事，說勇敢的話，想美好的事，睡安穩的覺，把時間用在進步上，而不是抱怨上。

#願你成為自己喜歡的樣子，不抱怨、不將就、有野心，有光芒。

#我們所有人的人生可能只有一次轉機，時間太寶貴了，不能浪費在那些破壞你的信心、懷有小怨、不會增加你的生活樂趣的人身上。