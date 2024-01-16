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營養師教「改善經痛」6大飲食秘訣：深色蔬菜、堅果都有用

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▲▼營養師教改善經痛6飲食秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享，吃對營養素有助於緩解、改善經痛狀況。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

大多數女性每個月都會來一次的生理期，不僅會影響情緒波動，生理上也會有許多不同狀況，尤其不少女生都有經痛的經驗，除了吃止痛藥，從日常飲食中吃對營養也能幫助改善。營養師谷傳玲就分享6個能幫助緩解改善經痛狀況的飲食建議，有這方面困擾的女生快來跟著試試看。

＃低脂素食

有研究發現，低脂的素食與緩解經痛之間有顯著關係，現代人普遍飲食較為油膩，且肉吃得太多，經常有經痛狀況的人，建議飲食上看吃得清淡一點，多吃菜、少吃點肉，不僅對於緩解經痛有幫助，還有助於保持健康體重。

▲▼營養師教改善經痛6飲食秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃增加乳製品的攝取

有調查顯示，與不吃奶製品的人群相比，每天攝取3～4到份牛奶、奶製品的女學生，經痛和相關症狀明顯減少。除了牛奶，還可以選擇無糖優格、無糖低糖優酪乳。

＃補充維生素B1

有研究發現，每天服用100毫克的維生素B1可有效緩解經痛。含有維生素B1的食物可選擇五穀雜糧、蔬菜水果，營養師更建議每天主食可粗、細糧搭配，其中粗糧可佔到每餐主食的1/3。

▲▼營養師教改善經痛6飲食秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃補充維生素B6

以一項關於維生素B6的小型試驗結果顯示，每天補充200mg的維生素B6可有效的減輕經痛。

也可從食物上補充，建議每天吃蔬菜500g，其中一半要是深顏色蔬菜，還有每天吃堅果10g，大約是7、8顆腰果／巴旦木或1個紙皮核桃，主食中建議粗糧佔1/3。

＃補充維生素E

有研究顯示，女性在月經來潮前2日開始服用維生素E，並持續到出血開始3日後，一日補充500U或一次200U、一日2次，可幫助緩解經痛。

▲▼營養師教改善經痛6飲食秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

＃多吃魚或補充魚油

有研究發現，服用魚油補充劑可幫助緩解經痛，建議每周可吃2～3次魚類，尤其是深海魚。
 

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生理期, 月經, 經痛, 生理痛, 肚子痛, 腹脹, 脹痛, 改善, 緩解, 食物, 飲食, 營養師

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