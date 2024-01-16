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走在路上不撞香！小眾香水「入門款」、噴上它回頭率超高

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記者曾怡嘉／綜合報導

走在路上不想撞香，小眾品牌香水正當道，想挑一款入門香水卻不知道如何下手嗎？從小眾香水詢問度最高一款開始了解起吧！

#Diptyque

▲▼小眾香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 肌膚之華淡香精，75ml，5,600元。

以柑橘和佛手柑揭開序幕，加上淡淡的粉紅胡椒香氣，精選的麝香，集皮革、香粉香氣和果香於一身，再搭配鳶尾花漢土耳其玫瑰的香氣，後續的龍涎香更是喚起了這款生動香氣。

#LE LABO

▲▼小眾香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Le Labo 經典香氛系列 淡香精 檀香33，50ml，7,250元。

荳蔻結合鳶尾花和紫羅蘭的香氣，令配方充滿活力。加入煙燻木香的組合，為整體增添一些辛香、皮革、麝香的香氣，賦與這款香水標誌性的迷人舒適香味。

#Miller Harris

▲▼小眾香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 午後伯爵淡香精，100ml，5,400元。

佛手柑的獨特氣息混合了帶有煙燻感的茶葉與木質香，打造一種令人不可預期的芬芳，近乎不可探知的肉豆蔻與白樺， 淺淺的添上了一股溫暖為這款香水帶來更多面向。

#Perfumer H

▲▼小眾香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Perfumer H 淡香精 墨水，50ml，5,600 元。

墨水 Ink 是 Perfumer H 的代表作，白紙上藍墨知性從容的香氣在燈光宛若深夜置身於柔和微光的圖書館，紙莎草、岩蘭草和雪松的香氣，揉合欖香脂及玫瑰，是調香師 Lyn Harris 內心深處美好的氣味印記。

#Maison Margiela

▲▼小眾香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Maison Margiela 慵懶週末淡香水， 100ml，5,100元。

以最純粹的香梨與鈴蘭花為基調，順延成一場白色夢境。奶油般純白且綿密的白麝香盛宴，融合微涼廣藿香，創造出如同微風拂過白紗，溢出剛洗淨的純棉床單經過暖陽曬乾的清香。

#BORNTOSTANDOUT

▲▼小眾香水盤點。（圖／品牌提供）

▲BORNTOSTANDOUT 關我 X 事淡香精，50ml，5,200元。

象徵野性的自由標誌，開場由清新的佛手柑與鼠尾草高聲為個人主義喝采，中後段透出玫瑰的柔美與零陵香豆的溫暖氣息，讓香氣在不同體溫上呈現出不同面貌，恣意化作獨有的自我風格。

#MATIERE PREMIERE

▲▼小眾香水盤點。（圖／品牌提供）

▲MATIERE PREMIERE 百葉薔薇 淡香精，100ml，7,200元。

核心成分為法國百葉玫瑰原精，摘採自調香師 Aurélien Guichard 親自種植的有機莊園。採用世界上最高濃度的百葉玫瑰原精，以藏紅花與牙買加粉紅胡椒精油，強化玫瑰明亮、辛香的一面。並以廣藿香精油和勞丹脂，顯現深層木質香息。

關鍵字：

小眾香水, 盤點, 詢問度

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