韓妞最愛EMIS 5單品！保齡球包根本Dior平替　帽控加碼舒華同款想擁有

實習記者施至真／綜合報導

韓妞愛牌EMIS即將快閃來台，不僅在街頭就能見到招牌的棒球帽、包包等配件，就連韓星宋慧喬、Jisoo、韓韶禧等人也超愛！日前驚喜宣布即將於2月來到台北快閃、台中則在3月，品牌愛好者這下不用出國就能入手最新單品。以下盤點5款必收單品，不小心就會失手把年終花光光。

＃NEW LOGO BALL CAP

EMIS最知名的單品絕對是休閒棒球帽，經過設計的帽型，戴上就能巧妙顯臉小，從品牌logo、材質到色選，都讓人選擇障礙發作，搭上Y2K風潮而生的繽紛色調，讓品牌更受關注，知名度也迅速飆升。

＃GLOSSY PADDED TOTE BAG

品牌也跟上近年最夯的大包時尚，推出這款漆皮托特包，不僅十分亮眼，包身以鋪棉搭配車線設計，製造出澎澎的視覺效果，貌似雲朵包卻更像棉被，給人舒適休閒的氛圍，隨意搭配任何穿搭，都能點亮造型。

▲跟上大包時尚，EMIS這款漆皮托特包必收。（圖／翻攝EMIS官網，下同）

＃CROPPED LOGO MULTI-POCKET BAG

EMIS這款多口袋包以黑底搭上白邊、白色logo做點綴，多個口袋的設計使整體造型更加率性！說到黑白搭配的手提包，一秒想到「Dior Vibe」運動系列的保齡球包，兩款包款都以運動風格為你增添造型感，時髦又實用。

▲CROPPED LOGO MULTI-POCKET BAG根本是Dior Vibe保齡球包平替。（圖／翻攝EMIS、DIOR官網）

＃髮夾

韓妞除了以帽子作為造型，也會使用吸睛又可愛的髮夾為穿搭增加亮點。EMIS推出多款造型髮夾，從超萌的愛心髮夾到不同色系、花紋的寬髮夾通通有，每款都能爆擊少女心！

＃HEART COIN MIRROR PURSE

在包包別上小吊飾，真的太少女啦！EMIS這款以愛心為造型的小皮夾吊飾，外層加上鏡子，另一面則壓印品牌logo，細節滿滿，讓人愛不釋手。說到愛心鏡子，不知道你是不是也想到了巴黎世家LE CAGOLE系列包款上的心形鏡子呢？

▲黑包包搭配EMIS愛心小皮夾吊飾，一秒變身巴黎世家LE CAGOLE。（圖／翻攝EMIS、巴黎世家官網）

加碼推薦舒華、高允貞同款



COVERNAT

韓女團(G)I-DLE成員舒華，日前曝光韓版《DAZED》拍攝的12月畫報，只見她穿著韓國品牌COVERNAT的秋冬系列服飾，並戴上針織毛帽、耳罩式棒球帽，率性又甜美的造型，讓帽控想全部都擁有。

Marithe Francois Girbaud

《Moving異能》的高允貞，去年代言法國時尚品牌Marithe Francois Girbaud，讓她再度爆紅，而品牌最經典的棒球老帽，也是朴敘俊的心頭好，歐巴、歐逆都紛紛穿上，趕緊一起成為這個秋冬的潮流指標！