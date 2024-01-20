fb ig video ETtoday search mobile

韓妞最愛EMIS 5單品！保齡球包根本Dior平替　帽控加碼舒華同款想擁有

>

實習記者施至真／綜合報導

韓妞愛牌EMIS即將快閃來台，不僅在街頭就能見到招牌的棒球帽、包包等配件，就連韓星宋慧喬、Jisoo、韓韶禧等人也超愛！日前驚喜宣布即將於2月來到台北快閃、台中則在3月，品牌愛好者這下不用出國就能入手最新單品。以下盤點5款必收單品，不小心就會失手把年終花光光。

＃NEW LOGO BALL CAP

EMIS最知名的單品絕對是休閒棒球帽，經過設計的帽型，戴上就能巧妙顯臉小，從品牌logo、材質到色選，都讓人選擇障礙發作，搭上Y2K風潮而生的繽紛色調，讓品牌更受關注，知名度也迅速飆升。

＃GLOSSY PADDED TOTE BAG

品牌也跟上近年最夯的大包時尚，推出這款漆皮托特包，不僅十分亮眼，包身以鋪棉搭配車線設計，製造出澎澎的視覺效果，貌似雲朵包卻更像棉被，給人舒適休閒的氛圍，隨意搭配任何穿搭，都能點亮造型。

▲韓妞最愛EMIS 5單品。（圖／翻攝EMIS官網）

▲跟上大包時尚，EMIS這款漆皮托特包必收。（圖／翻攝EMIS官網，下同）

＃CROPPED LOGO MULTI-POCKET BAG

EMIS這款多口袋包以黑底搭上白邊、白色logo做點綴，多個口袋的設計使整體造型更加率性！說到黑白搭配的手提包，一秒想到「Dior Vibe」運動系列的保齡球包，兩款包款都以運動風格為你增添造型感，時髦又實用。

▲韓妞最愛EMIS 5單品。（圖／翻攝EMIS官網）

▲CROPPED LOGO MULTI-POCKET BAG根本是Dior Vibe保齡球包平替。（圖／翻攝EMIS、DIOR官網）

▲韓妞最愛EMIS 5單品。（圖／翻攝EMIS官網）

＃髮夾

韓妞除了以帽子作為造型，也會使用吸睛又可愛的髮夾為穿搭增加亮點。EMIS推出多款造型髮夾，從超萌的愛心髮夾到不同色系、花紋的寬髮夾通通有，每款都能爆擊少女心！

▲韓妞最愛EMIS 5單品。（圖／翻攝EMIS官網）

＃HEART COIN MIRROR PURSE

在包包別上小吊飾，真的太少女啦！EMIS這款以愛心為造型的小皮夾吊飾，外層加上鏡子，另一面則壓印品牌logo，細節滿滿，讓人愛不釋手。說到愛心鏡子，不知道你是不是也想到了巴黎世家LE CAGOLE系列包款上的心形鏡子呢？

▲韓妞最愛EMIS 5單品。（圖／翻攝EMIS官網）

▲黑包包搭配EMIS愛心小皮夾吊飾，一秒變身巴黎世家LE CAGOLE。（圖／翻攝EMIS、巴黎世家官網）

▲韓妞最愛EMIS 5單品。（圖／翻攝EMIS官網）

加碼推薦舒華、高允貞同款

COVERNAT

韓女團(G)I-DLE成員舒華，日前曝光韓版《DAZED》拍攝的12月畫報，只見她穿著韓國品牌COVERNAT的秋冬系列服飾，並戴上針織毛帽、耳罩式棒球帽，率性又甜美的造型，讓帽控想全部都擁有。

Marithe Francois Girbaud

《Moving異能》的高允貞，去年代言法國時尚品牌Marithe Francois Girbaud，讓她再度爆紅，而品牌最經典的棒球老帽，也是朴敘俊的心頭好，歐巴、歐逆都紛紛穿上，趕緊一起成為這個秋冬的潮流指標！

►日本排隊伴手禮now on Cheese登台！起司夾心讓人欲罷不能　年節最強禮盒

►彩妝新手10分鐘完妝秒出門！眼影、腮紅同色系是關鍵

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

EMIS, 韓國潮牌, 韓妞穿搭, 快閃, COVERNAT, Marithe, 舒華, 高允貞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走

離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走

不只提神還防癌！營養師曝喝咖啡4大好處　但攝取量要控制好

不只提神還防癌！營養師曝喝咖啡4大好處　但攝取量要控制好

8條愛自己金句：少花點時間去取悅別人、多花點時間來經營自己

8條愛自己金句：少花點時間去取悅別人、多花點時間來經營自己

補身不增體重！營養師教你健康吃鍋：主菜挑海鮮、火鍋料換成蔬菜 Jisoo最愛瑜伽和皮拉提斯！新代言揭曉把Alo Yoga運動服穿得超仙秒戀愛 郭雪芙《此時此刻》胖3kg，靠168＋薑茶瘦回來！陳柏霖自曝陪女友逛街幫包色 《如果奔跑是我的人生》8台詞：人活在這個世界上，只有你自己是最可靠的 超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源 新光三越寶可夢卡又來了！　Pokémon Ga-Olé超夢卡「免費換」 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面