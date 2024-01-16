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新光三越寶可夢卡又來了！　Pokémon Ga-Olé超夢卡會員「免費換」

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▲Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）活動特典卡匣「超夢」。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）活動特典卡匣「超夢」，新光三越免費送。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

寶可夢迷注意！新光三越繼台北寶可夢中心開幕時的「台北的皮卡丘」之後，再推出最夯卡片機台遊戲Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）活動特典卡匣「超夢」，而且提供新光三越會員們「免費換一張」！簡直太狂啦，此外還能憑當日單筆消費300元再加1張入袋，大家準備手刀衝了喔！

新光三越為配合新春檔期「龍舞卡利HIGH」與台北寶可夢中心合作，繼「台北的皮卡丘」後再推更夯、等級更高的Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）活動特典卡匣「超夢」，從1／19起憑新光三越會員資格，可免費兌換一張，若當日單筆消費300元，還能再多換一張入袋，跟上次一樣還是有限量，想入手的寶可夢迷們可要趕緊衝啊。

▲Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）活動特典卡匣「超夢」。（圖／記者蔡惠如攝）

去年12月台灣首間寶可夢中心在A11 3樓開幕，首日吸引大批人潮、還沒開店前就排出千人長龍，同時間新光三越也針對會員免費開放索取「台北的皮卡丘」特典卡，拍賣平台轉售金額一度衝到1,500元，之後因貨量充足，價格跳水下滑到100元一張，又隨著新光三越公布發放完畢，該特典卡價格又上漲，目前拍賣平台上一張約400元至650元不等。

而針對新光三越春節最大檔期卡利HIGH促銷，新光三越宣布1／19起至2／25期間，再推出Pokémon Ga-Olé（寶可夢加傲樂）活動特典卡匣「超夢」讓會員免費索取，此外憑會員加300元購物證明，還能再索取第二張，一個會員帳號最多只可領取2份，且數量有限索取完就會截止。

另外新光三越針對寶可夢元素，今年春節還推出「寶可夢新春紅包袋6入組」，從1／25至2／9期間，憑新光三越會員資格也可免費兌換一份，如扣skm points 50點可再兌換一份，每會員ID最多兌換4份，也是全台限量。

關鍵字：

新光三越, 寶可夢, Pokémon Ga-Olé, 超夢, 特典卡

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