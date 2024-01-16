米蘭男裝周／Karina神顏同框日男神！PRADA辦公室秀場　制服搭泳帽新美學

記者鮑璿安／台北報導

米蘭男裝周的話題之作PRADA 2024 秋冬系列男裝秀在日前登場，由 Miuccia Prada 及 Raf Simons 共同設計，將秀場打造成混合真實綠地和辦公室元素的超現實場景，搶眼設計頻發，更邀請韓團aespa成員Karina、日星坂口健太郎、大陸男星李現到場看秀製造話題。

▲aespa成員Karina（左）與日星坂口健太郎合照 。（圖／品牌提供）





▲李現 。（圖／品牌提供）

aespa成員Karina本周來台前的行程之一，就是前往米蘭看PRADA秋冬男裝秀，她以仙氣的2024春夏薄紗造型現身，一頭披肩長髮和精緻臉蛋超吸睛，秀場上特別與日星坂口健太郎合照，在海外也是人氣焦點。同場還有大陸男星李現，身穿硬挺俐落的翻領皮衣搭配黑褲，全身黑不減帥氣程度。

▲本次攜手AMO團隊再度突破，設計出辦公室室內與自然景觀並置的場景 。（圖／品牌提供）

PRADA擅長以鮮明而獨特的秀場佈置，反映出本季設計因子，繼上一季將黏液從天而降後，本次攜手AMO團隊再度突破，設計出辦公室室內與自然景觀並置的場景，展示兩個共存世界間的矛盾對立，把一張張辦公室座椅搬入秀場混合生態綠地，進一步反思人類自然本能。

▲「HUMAN NATURE」混合經典工作裝，泳帽造型毛帽成為亮點。（圖／品牌提供）

不難想像2024 秋冬系列男裝主題會是「HUMAN NATURE」，開場就以再經典不過的工作裝，寬鬆比例的襯衫搭配低腰剪裁西裝褲接連登場，風衣、翻領夾克、飛行員外套穿插其中，輕鬆擁抱戶外場合。同時也參考了秋冬時節衣櫥中必備的針織單品，以紐扣開衫的形式碰撞出鮮明色彩，頗有Miu Miu學院風潮的影子。





▲鏤空三角皮帶於腰間 。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada及Raf Simons厲害之處就是將原本互不相關的元素混搭出新意，這季依然套用跳脫思維，異場合的泳帽造型毛帽、護目鏡式太陽眼鏡一一出現，套入各種精錬剪裁的制服，讓沉悶的辦公室場景瞬時變得生動活躍起來。更巧妙混合鏤空三角皮帶於腰間，標誌性的三角元素也進一步成為肩背包的手柄，秀上大尺寸包款頻繁現身，疊加上皮帶的手提包款、尼龍後背包、廓形方正的腰包，完美融入紳士而氣派的男裝造型之中。