過年送禮禁忌一次看！居家除舊佈新最實用　質感控首推收納盒、氣氛燈

實習記者施至真／綜合報導

農曆新年將至，無論返鄉團圓、拜訪親友，想必春節伴手禮是絕對不能少的！除了送上零食禮盒，想要送進長輩的心坎裡，首選絕對「居家用品」，不僅實用，也能營造除舊佈新的氛圍感。以下整理了送禮5禁忌，再送禮前先注意是否踩到地雷；另外盤點5款人氣居家用品，即使自己用也能提升居家質感，送禮者和收禮者都雙贏！

▲過年送禮禁忌一次看！送禮就要送進心坎裡。（圖／翻攝unsplash）



過年送禮5禁忌

1：禮物太貴重，讓人壓力大。



2：食品效期太短很尷尬。



3：黑白灰色系不吉利，建議選擇紅、金或亮色系等顏色。



4：注意禮品是否有不吉利的諧音。



5：送禮以雙數為主，避免數量為「單數」和「數量4」的禮品。

看完過年送禮禁忌後，絕對避免送禮踩到地雷！像是水果禮盒內的水果要避開4顆、就連基本黑白灰色系也要避免，以下精選5款超實用的「除舊佈新居家用品」。

＃氣氛燈

想打造更有質感的居家環境，絕對需要一盞氣氛燈，無論當成小夜燈、檯燈、氣氛燈都適合！推薦LEXON這款Mina氣氛燈，不僅設計感十足，還有多達9色的底座可供選擇，怎麼搭都能成為居家擺設亮點，質感控千萬別錯過。

＃全套鍋具組

如果你有經常煮飯的爸爸、媽媽和另一半，首選禮物絕對是「鍋具組」！無論是好用的不沾鍋、輕盈的陶瓷鍋、可拆卸手把的鍋具，或許都能讓煮飯的人更輕鬆，尤其看到廚房有全新的鍋具，在煮飯時心情也會跟著好起來。

▲使用全新鍋具，做菜更輕鬆有效率。（圖／翻攝IG@neoflamtw）



＃質感收納盒

新年大掃除就要除舊佈新，推薦送上質感收納盒，將一些散落各處的小物收納在美美的盒子裡，擺在桌上、櫃子上，就像居家環境多了裝飾一樣。

▲質感收納讓居家空間更有氛圍感。（圖／翻攝原本生活官網）



＃膠囊咖啡機

新年難得聚在一起，突然想邊喝咖啡邊聊天，卻礙於店家不一定有開，或是過年期間排隊人潮滿滿，不妨送雙「膠囊咖啡機」，在家就能享受咖啡店般的療癒感受。首推illy Y3.2膠囊咖啡機，紅色機身真的超應景！

▲illy Y3.2膠囊咖啡機，紅色機身真的過年超應景。（圖／翻攝beutii官網，下同）

＃手持熨斗掛燙機

穿上皺巴巴的衣服實在太尷尬了，尤其在過年期間，總是希望能以最佳狀態見人，就連走春拍照都要展現最佳狀態才行，推薦送上「手持熨斗掛燙機」，讓全家都能整整齊齊出門，拍下最美的紀念照！

▲拒絕衣服皺巴巴，必須使用手持熨斗掛燙機。