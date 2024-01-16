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瑞絲薇斯朋腋下擠出神秘肉肉　遭疑修片過頭她刪文

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▲▼瑞絲薇絲朋 。（圖／翻攝IG）

▲瑞絲薇斯朋與女兒艾娃菲利普出發前先合影，未料她腋下擠出肉引來網友質疑是否修片過頭的討論。（圖／翻攝reesewitherspoon IG）

記者陳雅韻／台北報導

眾所皆知，中外明星們發出官方照總是經過仔細修片，即便是狀態已比同齡的一般人好上數倍，依然力求完美，從最基本的身形、臉部氣色、細紋，甚至到瞳孔都要求修到美好境界。47歲奧斯卡影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）日前與24歲女兒艾娃菲利普（Ava Phillippe）一同參加頒獎典禮，出發前的合影讓她腋下一塊不自然的肉現形，且身後牆壁的線條非直線，引來網友質疑是否修片過頭，正反批評很熱烈，讓她索性將貼文刪了，只po母女倆紅毯上的美照。

▲▼瑞絲薇絲朋 。（圖／路透社）

▲瑞絲薇絲朋身穿CELINE黑色禮服搭配寶格麗珠寶，在紅毯上看起來相當完美。（圖／路透社）

天生娃娃臉的瑞絲薇絲朋其實一直是凍齡界代表人物，日前與女兒艾娃菲利普聯袂參加由北美地區規模最大的專業影評機構「廣播影評人協會」頒發的第29屆評論家選擇電影獎（Critics' Choice Movie Awards），皆以優雅黑裝亮相，宛如漂亮姊妹花，甚至有網友認為，艾娃看起來比較像媽媽。

不料兩人出發前的合影引來網友討論，因為身穿CELINE禮服的瑞絲薇絲朋腋下擠出一大塊肉，有網友認為是修片修過頭，連牆壁上的直線都歪了；但有力挺她的粉絲認為只是禮服太小，並認為牆上的直線是布簾當然會不平整，不管真相如何，都讓影后動手刪文，只留她在紅毯上正常的美照，只不過女兒艾娃菲利普所穿的禮服品牌Monique Lhuillier沒刪文，還是分享她的肉肉照了。
 

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瑞絲薇斯朋

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