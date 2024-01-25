2024包包更大了！10+款精品推薦　LV皮革購物袋、BV巨型編織都好燒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在2023下半年大家應該就可以感受到，小廢包的熱度似乎開始退潮，從2024年春夏就可以看到包括Louis Vuitton、Bottega Veneta、Balenciaga等精品大牌都不約而同的推出了「XXL大包款」，時髦的你們快跟著本篇一起跟上這股大包熱潮！

Louis Vuitton

萬眾注目的菲董（Pharrell Williams）首場大秀上也是大包雲集，LV的大尺寸品牌紙袋也換上皮革設計登場，長賣款的Speedy除了換上鮮豔的撞色棋盤格之外，大尺寸包款也是大秀上的重要亮點，就連設計師菲董本人也身體力行的提著他的千萬級Speedy頻頻現身各地。

Balenciaga

邪典精品Balenciaga從2023秋冬到2024春夏的系列中，也是為大家送上了一系列的新款大包，一樣帶著前衛的不羈風格，鬆軟的包身展現出專屬於大尺寸包款的瀟灑。

Bottega Veneta

由創意總監Matthieu Blazy帶領的Bottega Veneta，以旅行作為主題的設計系列不會缺少大包的位置，從Sardine、Hop、Andiamo、Cobble等包款都尺寸大升級！

Dior

Dior在維持一如既往仙氣優雅姿態的同時，2024春夏系列中無論男女裝都能看到大型的包款出現，皮革款、帆布托特包到馬鞍包，都換上了大尺寸的設計在秀場上呈現。

LOEWE

近年以各式美包席捲時尚圈的LOEWE，在春夏秀場上也將Squeeze、Puzzle Fold等包款巨大化，卻仍然能在大尺寸的包款的隨興感中展現專屬於皮革的細膩質感。

看完這些精品們的大包款趨勢，有率性有率性，要優雅也不缺，在今年是不是該為自己添購一款美美的大包呢？

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