安格斯12星座一周運勢1／15-1／21　牡羊多說多錯、摩羯超級幸運期

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

只能說言多必失，理虧時解釋愈多也只有愈描愈黑！這周牡羊座不論是生活上的閒聊或是工作上的尬聊，最好都要收斂自己愛搶話、愛發言、愛分享己見的習慣，用聆聽和觀察取代說話與辯解，將能減少人際中的扣分機會！至於感情上，與情人培養新的興趣嗜好，能重新活化彼此的默契，也能為生活激盪出不同的火花。

金牛 4.21~5.20

太陽穩座九宮（摩羯宮位）之下，本周金牛座在人際、社交互動方面呈現穩定上揚的態勢。憑藉著實在、不花言巧語、不油條的氣質，能讓你在群體中獲得多數人的支持與肯定。單身者感情雖然不見得有大躍進的跡象，卻能慢工出細活，一點一滴的累積好感。有對象者透過細膩的表達和溝通，能夠增進感情深度。

雙子 5.21~6.20

水星的移位將為雙子人際帶來進一步的推升，這周雙子座人際互動有更加活躍的趨勢，新的社交能量不僅平衡壓力沉重的身心靈，帶來充實又療癒的休日生活，也為你帶來結識新同好或是感情方面的機會。不但為單身者帶來戀愛的曙光，也造福了雙子身邊的曠男怨女，近期雙子也會是超級月老，為身邊朋友牽線呢！

巨蟹 6.21~7.21

隨著水星移位，巨蟹座這周走的是「能者多勞」的路線，特別是在人際、家庭方面，凡事親力親為不假手他人，雖然最終能達到你想要的結果，但過程中得當心過勞、過忙導致生活的失衡。好消息是在金星的簇擁之下，此時愛情機會增加許多，單身者愛情成功的機率非常高，如果能把握好，就能獲得十分甜美的一段緣分。

獅子 7.22~8.22

挾帶龐大火象能量的獅子座，這周6宮中匯聚了太陽、金星與火星，人際互動相當熱絡，工作表現優異，能用最短的時間將效率發揮最大值，但少不了四處奔走、出差的可能，當心煩躁起來容易出現焦躁不穩的情緒狀態，對人也容易失去耐性而顯得孤注一擲。感情方面有對象者進度緩慢，曖昧ING的獅子，近期化暗為明機會高。

處女 8.23~9.22

2024年以迅雷不及掩耳的速度襲來，對處女座來說心情似乎還沒調適過來，一切還得慢慢適應。此時心裡想著新規劃，但偏偏欠缺一點執行力，最好別給自己太大的壓力，姑且放下嚴肅的規劃課題，這周其實也是不苟言笑的處女座玩性大發的時期，趁著年初不妨和好友出遊走走、參加社團或活動，更有助愛情機緣的催生喔。

天秤 9.23~10.22

天秤座這周運勢持續順風順水，靈巧又溫和的氣質幾乎能自在走跳於職場。若想要擴大人際圈、提升愛情，可對於外在的造型打理再多花點心思，農曆年前特別適合換個新髮型或是為自己增添新裝，新的LOOK能為你帶來不同的氣場，單身者桃花運勢也很強，會有很多邂逅機會將從生活中的四面八方出現。

天蠍 10.23~11.22

太陽和水星在人際宮位合相，這周天蠍座不但不再顯得負能量爆棚，反而難得的收起厭世臉，以親切的笑臉迎人，特別是工作以外的各種社交、互動狀態，相比以往的冷面酷跩樣，近期的你既暖又率直，能夠吸引他人的注意，單身者脫單的機會來臨，但也要把持住自己，避免跳入難搞又複雜的情感糾葛中。

射手 11.23~12.21

水星移位至金錢財宮，對購買欲望橫流的射手來說簡直是超級救星，這周射手財運呈現向上的趨勢，不僅有為有守，小小投資也能立竿見影看到獲利曙光，穩定的心情也大大降低情緒化的傾向，近期射手人際關係相當穩定，能與同事、朋友更加融洽合作。戀愛方面，則適合培養默契，進一步與心上人深化彼此感情。

摩羯 12.22~1.19

儘管踏實與按部就班的步調能讓摩羯座不論在工作或是生活上都能得到滿滿安全感，不過偶爾跳脫舒適圈，為自己冒個險，也不見得是件大壞事，這周趁著太陽、水星合相本命宮的超級幸運時期，不妨讓自己嘗試以往不曾嘗試的事情，像是與情人或心上人開誠佈公的講出真心話，進一步的溝通能有助於拉進兩人距離。

水瓶 1.20~2.18

由於時間一再被瑣事分割，本周瓶子有如多頭馬車般，農曆年前為著公事、家事和私人事物忙碌奔走，時刻都要與時間賽跑的你情緒起伏也很大，只要事與願違，都將讓你愈感疲憊。所幸此時感情正進入默默萌芽的階段，在某些聚會場合輕鬆愉快的互動交流下，單身者很快能遇見看得順眼的對象，也許能就此找到心靈的支柱也不無可能。

雙魚 2.19~3.20

敏感的雙魚座一定也默默感受到周圍人際似乎有那麼一點點的不同，這周水星移位的情況下，通常以感性示人的雙魚可能會更加注重與他人的溝通細節，懂得理性而具體表達自己的觀點，必要時勇於表達自己的想法，能讓他人更能站在你的立場思考喔！感情上與其迂迴暗示，真誠而貼心的關心付出將更能打動心儀的他。

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