西班牙小眾品牌把夢幻大蝴蝶結背上肩！繽紛多巴胺風格必須收一咖

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

來自西班牙的小眾設計師品牌PAPIROGA，以巨型蝴蝶結作為肩帶設計的帆布包席捲歐美博主IG版面，簡約的包型搭配可以繫成蝴蝶結的肩背帶設計，展現出簡約卻不簡單的質感。

認識西班牙小眾牌PAPIROGA

來自西班牙的小眾設計師品牌PAPIROGA創立於2011年，一開始以飾品作為主要產品線推出設計，商品多以造型耳飾與項鍊為主，在2023年6月推出蝴蝶結包款，也是品牌首個包包系列，因為品牌精神是希望讓時尚是一條通往幸福感的路而建立，所以在設計與色系上都是明亮歡快的色系。

巨型蝴蝶結包款

PAPIROGA推出的蝴蝶結包款一開始以帆布袋製作，包型上非常簡約，而背帶的部分則是以蝴蝶結的方式設計，運用包身左右兩側的長布條自行繫出蝴蝶結造型即可，而肩帶的長短也能夠自由改動，蝴蝶結的大小也會隨著長短的縮放而有不同的造型感，特別的是雖然包包非常簡約，但因為運用了跳色的設計與綁帶，營造出簡約而不簡單的風格。

近期除了帆布包的款式之外，也進一步推出了皮革的款式可以選擇，在尺寸上小一點，包型設計會更加俐落有都會感，同樣是皮革的蝴蝶結肩帶，不過無法自行調整蝴蝶結的大小與長短。

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