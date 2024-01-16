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金球獎紅毯珠寶穿搭TOP 12！席尼墨菲奪影帝歐米茄助攻、甜茶古董錶也搶鏡

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2024年第81屆金球獎（Golden Globes Awards）頒獎典禮於美國加州比佛利山比弗利希爾頓酒店舉行，除了主要入圍、得獎名單是關注焦點，紅毯時尚與珠寶腕錶更是引人好奇！綜觀今年亮點，白鑽垂墜耳環、疊戴優雅Y字項鍊、個性寬版頸鍊、淡雅彩色寶石、經典腕錶，仍是經典不敗的絕佳配飾，好比以《可憐的東西Poor Things》拿下音樂及喜劇類最佳女主角的艾瑪史東（Emma Stone），挑選來自LV的鑽石垂墜耳環；或是以《王冠The Crown》獲頒戲劇、喜劇及音樂劇類影集最佳女配角的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）選擇以多層次穿搭DIOR項鍊，無須整套或過多件數，挑選重點襯托更時髦。

不只珠寶，楊紫瓊也偏愛穿戴腕錶展現自信優雅的面向。男星們的細節也很有看頭！甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）在單穿西裝之下，他選戴了經典的卡地亞Crash腕錶以及黑白撞色的頸鍊現身；憑藉《奧本海默Oppenheimer》受封戲劇類最佳男主角的席尼墨菲（Cillian Murphy），選擇歐米茄經典錶款，增添造型層次質感！更多2024年金球獎紅毯珠寶腕錶造型盤點如下。

2024金球獎紅毯珠寶造型

1：席尼墨菲

憑藉《奧本海默Oppenheimer》受封戲劇類最佳男主角的席尼墨菲，選擇歐米茄碟飛Tresor系列40毫米的Sedna™金腕錶，以經典造型呼應他的紳士氣質，不一般的酒紅色系款式則增添造型層次！

2：提摩西夏勒梅

正當大家沉浸在甜茶與女友凱莉珍娜的甜蜜親吻畫面，甜茶腕上那只卡地亞Crash腕錶和黑白撞色的頸鍊更顯突出！值得一提的是卡地亞Crash腕錶的設計靈感據傳在1967年前後，有一位客戶戴著他那只因為車禍撞擊而損壞的Baignoire腕錶，現身卡地亞位於倫敦的精品店維修部門，意外啟發了品牌創作。

3：楊紫瓊

個人魅力鮮明的楊紫瓊，選穿一襲紅色系Bottega Veneta平口禮服氣場全開地走上紅毯，除了大型耳飾與戒指，貼身陪伴她的還有來自Richard Mille的RM 67-01超薄自動上鍊腕錶，錶款以呼應禮服色系的玫瑰金打造並鑲嵌鑽石，並透過鏤空工藝呈現超薄機芯內的構造層次，裡外每個細節都吸睛。

▲楊紫瓊身穿Bottega Veneta紅色禮服，搭配Richard Mille腕錶出席金球獎。（圖／路透社）

4：艾瑪史東

艾瑪史東以《可憐的東西Poor Things》拿下音樂及喜劇類最佳女主角，她選路易威登LV（Louis Vuitton）訂製金色深V領手工花朵刺繡洋裝，搭配高級珠寶系列白金鑲鑽耳環與白金鑲鑽黃寶石戒指點亮光采。

5：伊莉莎白戴比基

知性美人伊莉莎白戴比基穿著Dior Haute Couture 2023秋冬高級訂製薄紗銀色亮片刺繡禮服，多層次搭配Dior Bagatelle 18K白金鑽石項鍊與Bois de Rose戒指，以《王冠The Crown》奪得第81屆金球獎戲劇、喜劇及音樂劇類影集最佳女配角。

6：珍妮佛羅培茲

與老公班艾弗列克（Ben Affleck）聯袂現身的珍妮佛羅培茲（JLo），選穿台灣品牌Nicole + Felcia的粉色禮服，搭配同色系的Boucheron Animaux動物系列的摩根石耳環與戒指、Plume de Paon孔雀羽毛系列鑽石手鐲，化身浪漫小女人。

7：賽琳娜戈梅茲

賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）疊戴多款來自寶格麗的鑽石珠寶與腕錶出席金球獎，包括1對頂級鑽石耳環、1件手環、4只戒指、SERPENTI系列頂級鑲鑽白金雙圈腕錶、FIOREVER系列鑽石雙圈手環。

8：泰勒絲

泰勒絲（Taylor Swift）因入圍「電影及票房成就獎」出席2024金球獎，她選戴De Beers鑽石珠寶，展現摩登現代風格，包括長度及肩、富層次感的Arpeggia鑽石耳環、Dewdrop鑽石耳骨夾、De Beers Classic鑽石耳釘以及一系列鑽石戒指。

 9：芮莉克亞芙

香奈兒品牌大使芮莉克亞芙（Riley Keough）因劇集《黛西瓊斯與六人組Daisy Jones and the Six》獲最佳迷你劇集及電視電影之最佳女主角提名，她穿著2023/24春夏高級訂製服系列，圍裙式白色絲質蕾絲上衣繡以金鹿裝飾、長裙與鞋履，混搭香奈兒頂級＆高級珠寶，包括Coco Crush 18K白金鑲嵌鑽石單邊耳扣、 18K Beige米色金單邊耳扣以及18K黃金及鉑金，鑲嵌1顆總重3.41克拉橢圓形切割鑽石，珍珠母貝及鑽石的Horizon Lointain戒指。

10：娜歐蜜華茲

娜歐蜜華茲（Naomi Watts）擔任2024金球獎頒獎人，她配戴總重約18.73克拉的海瑞溫斯頓Secret Combination系列，鑽石耳環與總重約2.82克拉的海瑞溫斯頓Pirouette系列鑽石戒指，與其銀色單肩禮服相互輝映，展現絕美品味與巨星風範。

11：佛蘿倫絲普伊

佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）出席金球獎造型細節選以Tiffany黃鑽系列耳環及鑽戒搭配Jean Schlumberger by Tiffany Flowers and Stars鏤空鑽石項鍊，凸顯個性魅力。

12：珍妮佛勞倫斯

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）配戴主石逾11克拉的Tiffany Blue Book高級珠寶鑽石項鍊及Jean Schlumberger by Tiffany最新藍寶石鑽石耳環出席金球獎。

▲珍妮佛勞倫斯配戴Tiffany Blue Book系列主石逾11克拉鑽石項鍊與Jean Schlumberger by Tiffany Sea Coral耳環。（圖／路透社）

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金球獎, 金球獎紅毯, 珠寶穿搭

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