開架唇膏日韓新品超美！I’M MEME奶霧色顯嫩、IG爆紅顏料罐唇釉來台了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

唇彩始終是彩妝的一大亮點，今年開架彩妝的唇彩更熱鬧，從日、韓品牌都有亮眼新品推出！

韓國I’M MEME我愛持色奶霧唇膏

I’M MEME重磅推出全新我愛持色奶霧唇膏，專為亞洲黃皮設計的精選茶系奶霧色，色調不僅百搭，上唇更顯溫柔甜美。

宛如奶霜般細緻綿密的輕盈霧感質地，塗抹瞬間釋放多重保濕成分形成保濕膜，賦予唇部長時間舒適潤澤，加上雙重塑形防護膜搭配柔霧粉體科技打造的三重持色防沾科技，使唇膏輕盈高顯色，長時間持色不沾染，打造無重力空氣霧感美唇。

這次運用茶色調配出黃皮友善的五款人氣奶蓋茶款，包含：

02紅玉奶蓋：微醺楓葉紅色，顯白更顯高級感。

主打色03烏龍奶蓋：慵懶顯嫩奶橘色，妥妥打造鬆弛感氛圍。

主打色04玫瑰奶蓋：溫柔奶霧玫瑰粉，襯托膚色通透乾淨。

05柚香奶蓋：時尚西柚紅，隨時散發千金感。

08荔枝奶蓋：高定紅色，大女主色選。

韓國alternativestereo首度登台

以Lo-Fi文化與懷舊復古為概念而爆紅的韓國美妝品牌alternativestereo，2024年1月正式引進台灣，第一波預計同步販售三款明星商品：顏料罐保濕唇露、輕薄霧面唇膏、牛奶保濕唇露。

其中「顏料罐保濕唇露」以如同透明水的清澈輕盈質地以及獨特小巧的外型而聲名大噪。透過獨家Balm in Liquid技術，水分不會立即蒸發，而是在塗抹後逐漸釋放，提供更持久的光澤與保濕度，使雙唇長時間維持水潤透亮。

全系列共有9個色號，特別的是色號#01 Lemon Balm檸檬暖棕可作為疊加色塗抹在其他唇彩之上，可變化色溫、創造更多唇色選擇。

日本Kate凱婷怪獸級持色絨霧唇釉

繼造成網路社群討論熱潮不斷的現象級「怪獸級持色唇膏」後，Kate凱婷再推輕盈柔霧妝效的舒芙蕾感霧面唇釉「怪獸級持色絨霧唇釉」全新色號。

主打舒芙蕾奶霜質地，一抹高顯色、高持色、不易乾燥。

全系列繼#M01闇夜深紅、#M02永生之櫻、#M03歡慶紙花、#M04魅影朱月、#M05泥霧之後，再推新三色#M06鮮掘紅土、#M07烤焦麵包的命運、#M08喧鬧晚宴。

日本EXCEL絲絨霧采唇釉

EXCEL絲絨霧采唇釉也選在2024年開春推出唇彩新品，絲絨霧采唇釉主打零粉感絲絨柔滑質地，擁有高顯色度展現魅力美唇。

高服貼包覆處方配合長效維持、不易脫妝。

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