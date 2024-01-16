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玉米、南瓜都不是蔬菜！營養師：火鍋菜盤隱藏「澱粉陷阱」要留意

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▲▼營養師：火鍋菜盤隱藏「澱粉陷阱」要留意 。（圖／Unsplash）

▲多吃玉米或芋頭，記得要懂得跟精緻澱粉做代換。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天冷就想吃火鍋，除了要善選火鍋料以外，營養師高敏敏提醒，火鍋菜盤其實也隱藏很多澱粉，像是芋頭、南瓜、玉米都不是蔬菜，都是澱粉類…，雖然富含纖維的澱粉不是壞東西，但記得主餐要減少飯量才不怕熱量破表喔！

營養師高敏敏分享，像是芋頭、地瓜、玉米、山藥、南瓜和蓮藕都是澱粉而非蔬菜，他們是含碳水量高的食材，總碳水量是一般蔬菜的3-5倍，但因為含有高纖維和營養素，營養師還是很推薦吃，只不過懂得跟精緻澱粉做代換，才是更聰明的吃法。

▲▼營養師：火鍋菜盤隱藏「澱粉陷阱」要留意 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

火鍋菜盤澱粉營養之多少

#芋頭：有著豐富的天然抗性澱粉加上膳食纖維

#地瓜：富含維生素A、維生素C、膳食纖維

#玉米：玉米黃素抵禦藍光刺激 提升眼睛對光的敏感度跟視覺清晰度

#山藥：含有膳食纖維之外 還有豐富的維生素跟礦物質

#南瓜：富含鉀、維生素C、膳食纖維 維持心臟健康

#蓮藕：含有維生素C和鐵

營養師高敏敏也解釋，吃火鍋建議盡量少吃火鍋料和加工品，因為大部分的火鍋料不外乎「高澱粉、高油脂、高鈉」，加上為了品質、風味、保存期 一定會有添加物，因此的量及頻率更要斟酌。

同時提醒購買火鍋料應選擇合格賣場，低溫控管確保食品保存良好，再來要選擇標示清楚、包裝完整的，最後勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔，如果結霜過多代表在冷凍櫃中存放太久了。
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關鍵字：

火鍋, 火鍋菜盤, 澱粉

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