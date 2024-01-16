G-SHOCK強悍錶防泥、耐衝擊　首加入健行功能更實用

▲G-SHOCK RANGEMAN錶款GPR-H1000搭載6大感應器與GPS功能，17,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK致力於滿足熱愛戶外冒險與運動人士所需，專為各種極端環境下工作的專業人士打造的Master of G系列，推出搭載6大感應器與GPS功能、同時兼具耐衝擊、防塵、防泥、防水特性的RANGEMAN新錶GPR-H1000，當中支援9項活動模式，包括跑步、步行、越野跑、騎自行車、開放水域游泳、泳池游泳、健身房運動、間歇訓練，以及品牌首次加入的健行功能。





▲G-SHOCK GPR-H1000腕錶首度加入健行功能，另外支援跑步、步行、越野跑、騎自行車、開放水域游泳、泳池游泳、健身房運動、間歇訓練等模式。

G-SHOCK RANGEMAN新錶GPR-H1000共有黃色與黑色兩種款式，整體由樹脂打造，搭配9時位置的鍛造金屬按鈕防護結構、3時方向的複雜模製外型感應器蓋，無論是外觀或實際功能都強悍，陽剛設計也兼顧佩戴舒適性，錶帶表面增添防滑紋理，確保錶款在嚴苛環境依然能便於操作；而內在也強大，搭載GPS定位功能和6大感應器，能測量血流的變化並追蹤心率、測量羅盤方位、高度、氣壓和溫度，加速計可以分析動作進行測量，陀螺儀則是追蹤在泳池內游泳時的划水和轉身，也及協助羅盤校正等，為戶外運動愛好者提供實用資訊。





▲G-SHOCK RANGEMAN黑色錶款GPR-H1000-1，17,000元。

深受運動族群喜愛的Garmin，不僅有霸氣錶款，亦為女性打造日常也好搭配的「Lily 2智慧腕錶」，承襲前一代秀氣外型與市面上最小巧智慧錶錶徑35mm設計，擁有長效5天電力提供專業睡眠分析與完整全天候健康監測，並內建Garmin Pay支援悠遊卡與信用卡支付，共有6款式以及3種材質快拆錶帶，可隨心轉換錶款風格，成為實用與裝飾性兼具的優雅配件。





▲Garmin Connect升級提供更簡易操作介面和個性化體驗。（圖／Garmin提供，以下同）





▲Garmin「Lily 2 智慧腕錶」經典款支援Garmin Pay功能。