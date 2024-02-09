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北部不塞車「走春景點」！桃園草莓學校最新親子熱點　台北夜櫻秘境必訪

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實習記者施至真／綜合報導

新年走春清單想好了嗎？有計劃到北部走走的朋友，想必非常擔心會因為塞車而浪費時間，今天盤點了北部5個「走春景點」，從大人小孩都喜歡的採草莓熱點，到絕美的海景咖啡和夜櫻花海，通通別錯過！

▲北部不塞車「走春景點」！。（圖／翻攝官網）

▲在內湖竟然就能賞櫻。（圖／翻攝IG@lohas.cherry.blossom.festival）

＃台北內湖「樂活夜櫻季」秘境

「2024樂活夜櫻季」於1月26日至2月29日在內湖樂活公園登場，不僅能在市區近距離欣賞櫻花的美，夜晚在花海中散步也十分浪漫，位於捷運東湖站的樂活公園，可徒步前往，十分方便。

＃基隆「小隱茶庵」最美海景咖啡

基隆除了廟口美食外，想要坐擁海景，絕對要到八斗子最夯打卡咖啡廳「小隱茶庵」，享受美食、海風和療癒海景，除了享受悠閒午後時光，還有人氣潮境公園和國立海洋科學博物館，竟算待上一整個下午也不會無聊。

＃新北「銀河洞」健行初學者必訪

探訪新店不妨到網美最愛的「銀河洞」，走在峭壁瀑布之中，享受仙境美景！從新店捷運站轉搭公車即可到達，步道不算難走，非常適合健行初學者，沿著步道指標，可以走到木柵貓空纜車，不過，建議想沿路走到貓空的朋友，必須提前確認路線，並評估自己的體力和狀況。

▲北部不塞車「走春景點」。（圖／實習記者施至真攝）

▲健行初學者可以到「銀河洞」走春。（圖／實習記者施至真攝）

＃桃園蘆竹「星海之戀咖啡館」看飛機秘境

看著飛機起降，享受陽光和療癒美景，首推蘆竹「星海之戀咖啡館」，位於大古山觀景平台附近，除了喝咖啡外，也能到登山步道走走散步、拍美照。

▲北部不塞車「走春景點」！。（圖／翻攝官網）

▲航空迷必訪星海之戀咖啡館。（圖／翻攝星海之戀咖啡館官網）

＃桃園「草莓學校」最新親子熱點

桃園青埔真的越來越有趣啦！高鐵站下車除了超好逛的華泰名品城Outlet，還有Xpark水族館、企鵝紅綠燈，去年底還有新開幕的「草莓學校」可以採草莓，除了溫室高架草莓園，還有親子DIY手作課程，實在太有趣啦！

▲北部不塞車「走春景點」！。（圖／翻攝官網）

▲桃園中壢最新親子熱點「草莓學校」。（圖／翻攝草莓學校官網）

關鍵字：

走春, 新年, 出遊, 家庭旅遊, 台北, , 桃園, 基隆, 不塞車, 賞櫻

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