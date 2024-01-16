Jennie做生日蛋糕邊偷吃　慶生會露美腿吸睛

▲工作人員齊聚為Jennie唱生日快樂歌，她開心比YA。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie今歡度（16日）28歲生日，是她開設個人公司「ODD ATELIER」後的第一個生日，她特別拍片在YouTube頻道開箱公司內部，整個空間以極簡白色與原木色調為主，而在影片中她也自己裝飾生日蛋糕，一邊用草莓點綴也一邊偷吃，模樣相當俏皮。





▲Jennie與工作人員一起慶生，滿臉笑意。（圖／翻攝jennierubyjane IG）





▲身穿法國品牌ami連身洋裝的Jennie閉眼許願。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

在生日影片中，Jennie選穿法國當紅品牌ami淺藍色毛衣洋裝，浪漫長捲髮也別上淺藍色髮夾，風格甜美，她跪坐在生日蛋糕前大露美腿吸睛，在工作人員唱生日快樂歌時開心拍手、比YA手勢，心情大好，最後閉眼許下28歲的願望。





▲Jennie親自點綴生日蛋糕。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie的BLACKPINK隊友也在她28歲生日當天獻上祝福，Jisoo在IG限時動態曝光與Jennie的青澀舊照，Rosé也po與她多張合照的組圖祝福她，Lisa則向她示愛「I love you and me」，展現並肩奮鬥多年一路以來的好交情。





▲Jennie一邊裝飾蛋糕，一邊偷吃草莓。（圖／翻攝jennierubyjane IG）