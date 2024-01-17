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誰都撩不動最難追星座Top 3！第一名不被花言巧語打動　永遠有保護色

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▲▼ 星座。（圖／翻攝自IG@tvn）

▲誰都撩不動星座Top 3 。（圖／翻攝自IG@tvn）

記者鮑璿安／台北報導

雙方在交友過程中難免產生一些火花，合得來、互看對眼便會往下一個步驟邁進，但是有些人偏偏不按牌理出牌，一般人的追求套路對他們來說根本沒用，以下就公開「誰都撩不動星座Top 3 」，一起來看看。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座通常情感非常豐富，但源於他們內心缺乏安全感的關係，習慣對陌生人或是不熟的朋友保持一些距離，巨蟹不喜歡天花亂墜的承諾，而是需要透過一些日常相處來建立彼此的信任，他們可能會顯得比較謹慎一些，也不是每個人都能夠進入他們的內心深處，需要花時間來打動他們。

Top 2 天蠍座

天蠍座總是充滿神秘感，為了營造自己高冷的形象不會透露太多真實想法，不容易對外人敞開心扉，想要了解他們更是難上加難，面對感情的時候，天蠍過度小心翼翼，甚至在選擇對象時可能會更謹慎，慢熱到對方都快要放棄了，天蠍還是當成沒看見一樣，要有十足的準備和毅力才可能入他們的眼。

Top 1 水瓶座

水瓶座不喜歡傳統的追求方式，他們獨立自主不需要依賴誰，所以對水瓶而言，他們更加注重心靈層面的深度連結，對於過於表面的感情方式可能不太感興趣，水瓶更會默默觀察對方的一舉一動，別以為他們不知道對方在想什麼，其實水瓶都在打分數，有自己的標準和訴求。

► 最愛生悶氣星座Top 3 ！第一名小情緒超多　不肯明說等對方來猜　

關鍵字：

運勢, 水瓶座, 巨蟹座, 天蠍座, 星座, 追求, 愛情, 關係, 人際

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