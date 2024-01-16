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大秀直播／林柏宏帶36萬元LV夯包起飛　到巴黎先踩點甜點名店

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▲LV在巴黎發表2024秋冬男裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2024秋冬男裝周正在進行，林柏宏赴巴黎準備欣賞菲董（Pharrell Williams）為LOUIS VUITTON操刀的首個秋冬系列，拎著36.2萬元的Speedy P9包，他在機場拍的照片張張有個性，徹底實踐了機場就是攝影棚的奧義。LV男裝秀將在台灣時間1月17日凌晨3點登場，屆時一定要點開上方影片，跟林柏宏一起看秀。

▲LV 2024秋冬男裝秀 林柏宏。（圖／品牌提供）

▲林柏宏穿LV Damier 棋盤格紋牛仔外套、牛仔褲，搭配LV Skate 運動鞋以及Speedy P9 Bandoulière 40手袋。

▲LV 2024秋冬男裝秀 林柏宏。（圖／品牌提供）

▲LV 2024秋冬男裝秀 林柏宏。（圖／品牌提供）

▲林柏宏拿的Speedy P9 Bandoulière 40手袋，362,000元。（圖／翻攝austinlin27 IG）

林柏宏手上的Speedy P9手袋是菲董上任後的力作，菲董不但帶著傳聞要價超過3千萬台幣的Millionaire版本黃色鱷魚皮鑲鑽款到處遊走，更讓一般款的Speedy P9強力曝光，極能代表LV的經典設計，加上鮮豔的新鮮色調，迅速擄獲不少人心，剛在米蘭發表同名品牌JW ANDERSON 2024秋冬男裝系列的設計師Jonathan Anderson，也曾收過菲董送上的綠色Speedy P9，可見彼此情誼，Jonathan Anderson還在包包上掛了出自自己之手的LOEWE吊飾，相當搭襯。

▲LV 2024秋冬男裝秀 菲董。（圖／達志影像）

▲菲董拎著要價超過3千萬台幣的Speedy Millionaire鱷魚皮包。（圖／達志影像）

▲LV 2024秋冬男裝秀 JW Anderson。（圖／翻攝IG）

▲Jonathan Anderson（左）收到菲董送的綠色Speedy P9包，掛飾來自LOEWE。（圖／翻攝loewe IG、jonathan.anderson IG）

搶先釋出的LV 2024秋冬男裝秀預告影片中，在迪士尼工作了38年的動畫師Ron Husband畫出他心中目中第一個牛仔的模樣，預告照中則出現「Virginia」，也許菲董執掌的首個秋冬男裝系列與牛仔有關。而已抵達巴黎的林柏宏，則曬出在名店Carettet吃甜點喝咖啡的照片，還有LV準備的歡迎禮物；男星王鶴棣、日本男團King & Prince人氣成員平野紫耀也都到巴黎準備看秀，屆時男神們同場比帥的畫面令人期待。

▲LV 2024秋冬男裝秀 林柏宏。（圖／翻攝林柏宏IG）

▲林柏宏曬出在巴黎名店Carettet吃甜點喝咖啡的照片，以及巴黎的天空。（圖／翻攝austinlin27 IG）

▲LV 2024秋冬男裝秀 林柏宏。（圖／翻攝林柏宏IG）

▲林柏宏收到LV送的禮物。（圖／翻攝austinlin27 IG）

▲LV男裝 王鶴棣 平野紫耀。（圖／翻攝IG）

▲日本男團King & Prince成員平野紫耀已抵達巴黎。（圖／翻攝sho_h_desyo IG）

▲LV男裝 王鶴棣 平野紫耀。（圖／翻攝IG）

▲王鶴棣準備參加LV男裝秀。（圖／翻攝dylan_wang_1220 IG）

LV在2024秋冬巴黎男裝周的首日辦秀，接下來還有Berluti、Acne Studio、GIVENCHY、DIOR、LOEWE、HERMES等眾多品牌逐一上陣，各品牌的大使、代言人也紛紛啟程，服裝、星光都很耀眼。

▲LV 2024秋冬男裝秀 林柏宏。（圖／品牌提供）

▲LV 2024秋冬男裝秀 林柏宏。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登林柏宏, 菲董, Pharrell Williams, 2024秋冬, 巴黎男裝周

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