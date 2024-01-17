試・開箱／不需要耐受期！進階款A醇享受逆齡不爛臉

記者李薇／台北報導

維他命A系列保養可以說是近年最夯的話題，從A醇、A醛到A脂等等的成分都有，但是根據添加濃度與成分不同，通常都需要適應期建立肌膚耐受，才能持續使用，但是以下這幾款A醇很適合新手，完全不用擔心就可以輕鬆上手，享受高效抗老的能量。

＃品木宣言 駐顏有樹撫紋煥膚A醇精華，30ml、售價2850元

這是品木宣言旗下第一款A醇保養，因為使用協同膠原蛋白合作的A醇，所以不需要陣痛期，就可以輕鬆達到著抗老效果，搭配逆齡榆樹木、撫紋六胜肽、深海巨藻萃取成分，使用起來更為溫和有效，同時乳液的質感一抹就很好吸收，輕鬆養出零細紋美肌。

＃伊麗莎白雅頓 HPR玫瑰金抗痕膠囊，30顆、售價2050元

從早C晚A都還沒開始流行的時候，「膠囊霸主」雅頓早就發現A醇優秀的抗皺能力，在2018年上市玫瑰金抗痕膠囊，運用A醇加上分子釘，在逆齡同時加強保濕潤澤；2023年更迎來全方位升級，推出「HPR玫瑰金抗痕膠囊」，全新配方運用超智慧雙A精華，A醇加上HPR新世代維他命A成分，不僅功效更好，溫和度也提升，再也不需要適應期。

＃VERSO N°7 極致逆齡淨膚精露，30ml、售價6200元

「A醇專家」VERSO以高效簡約的單品，深受成分粉絲喜愛，經典獨家逆齡科技8倍A醇，早就是創新之舉，這次再度推出全新科技NEAR 1，運用全方位維生素A精華結合菸鹼醯胺，等於雙重抗老一次滿足，搭配20%角鯊烷，親膚性更高，能迅速滲透進肌膚底層。