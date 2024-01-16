米蘭男裝周／TOD’S豆豆鞋長了皮草打造靜奢風新境界！　GA藍色瞳孔吸睛

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周進入尾聲，象徵義式美學的TOD’S發表2024/25 全新秋冬系列，依舊為大家展示實穿、Quiet Luxury安靜奢華的穿衣面向。而Giorgio Armani 則以「The Look」打造藍色瞳孔為靈感的服飾，富有神秘感又優雅。

▲象徵義式美學的TOD’S發表2024/25 全新秋冬系列 。（圖／品牌提供）

秋冬時節，TOD’S呈獻PASHMY企劃，代表品牌價值的工藝技術，Pashmy飛行員外套（Pashmy bomber）已經是多季的重點主打單品，本季剪裁上更傾向流線化，以防水性質擁抱戶外生活，透過簡潔高雅的色調渲染，帶來栗色和米黃色的暖色調，以及冰藍色和藍綠色的冷色調。而短版夾克疊搭高領毛衣、剪裁精煉的西裝外套和褲裝，豐富了本季男士的選擇。

▲標誌性的Di Bag、Bubble Gommino豆豆鞋以舒適材質呈現 。（圖／品牌提供）

標誌性的Bubble Gommino豆豆鞋，採用長皮草、珍貴的鱷魚皮和全新的羊絨柔皮革款式，與服裝系列相呼應，還有一系列採用自然色調的光滑皮革款式供選擇。在大包趨勢催化下，Di Bag也走入正式場合，帶來棕褐色和黑色的正裝款式。





▲Giorgio Armani 2024秋冬男裝系列在Armani經典風格上形塑現代元素， 以Armani先生的藍色瞳孔為背景 。（圖／品牌提供）

而Giorgio Armani 2024秋冬男裝系列則在Armani經典風格上形塑現代元素，本季以「The Look」為主題，並以Armani先生的藍色瞳孔為背景，打造不少灰色、藍色調正裝服飾點題，剪裁趨於寬鬆，呈現外套的寬大輪廓；以陰影紋理和條紋穿插其中，服裝配合男士走動展現出優雅氛圍。