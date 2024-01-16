「高CP值」行李箱出國帶滿滿財運　俐落設計簡約又耐摔

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年很多人都會旅行出遊，一咖好的行李箱非常重要，以下就盤點多款可以招財的行李箱，亮黃色的鮮明色調不僅超吸睛，重點是耐裝、價格也很好入手，快立刻加入購物清單。

＃American Tourister MAXIVO琥珀黃29吋行李箱，售價8500元

「CP值之王」American Tourister向來是不少人買行李箱的首選，因為耐摔價格又便宜，因此大受歡迎，這次推薦的黃色款比起亮黃色稍微暗一點的色調，展現出高質感與優雅的形象，即使拎出門也不會過於顯眼，但辨識度又很高，當然可以入。

＃LOJEL VOJA黃色26吋行李箱，售價6944元

台日品牌LOJEL擁有日系簡約設計，展現出高質感的旅行體驗，之前推出的VOJA系列3點鎖定系和TSA海關鎖，整體安全性更加提升，簡約俐落的外箱設計，四角斜切的設計，可以加強防撞，減少箱體被破壞的風險。

＃美國旅行者 CURIO太陽黃28吋行李箱，售價12300元

採用1：9分PlentiVolTM箱體比例收納空間可輕鬆放置大型物品，也便於小空間展開和物品拿取，升級的Optimov彈力避震輪可因應地形伸縮同時有效吸震，再搭配Duosaf雙層可擴充防爆防盜拉鍊，加大收納空間外更安全。