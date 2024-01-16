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卵巢早衰越來越常見！營養師曝「延緩衰老」必吃5類食物

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▲▼ 營養師教延緩卵巢衰老飲食秘訣。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享延緩卵巢衰老必吃的5種營養素和生活習慣。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

你也有月經紊亂、難受孕、提前衰老、失眠、煩躁、肥胖等狀況嗎？小心可能是卵巢早衰了！現代人飲食作息習慣改變，加上生活壓力大，越來越多女性明明才30多歲，卵巢功能卻像50多歲，甚至可能40歲就會面臨提早停經。知名營養師高敏敏就表示，卵巢衰老跟人體會老化是一樣的，都無法阻止和逆轉，但可以透過飲食來延緩衰老的速度。她就分享「延緩卵巢衰老」必吃的5大營養素，搭配4個生活習慣，幫你提早抗衰、更有女人味。

▲▼ 營養師教延緩卵巢衰老飲食秘訣。（圖／達志示意圖）

＃大豆異黃酮

大豆異黃酮富含植物性雌激素，可以抗氧化，對延緩老化很加分。而豆製品裡含有豐富的大豆異黃酮，建議可以從喝豆漿和吃豆腐、毛豆、味噌等來攝取。

＃輔酶Q10

輔酶Q10可以提高卵子品質，維持女性功能的健康。平常可以藉由攝取橄欖油、大豆、牛肉和堅果等食物來補充。

＃維生素D3

維生素D3可以提高卵子品質、卵巢功能，加強濾泡發育。建議可以把鮪魚、香菇、牛奶等等食材吃起來，也可以在天氣好的時候多多去曬太陽，來增強維生素D的吸收。

▲▼ 營養師教延緩卵巢衰老飲食秘訣。（圖／達志示意圖）

＃肌醇與葉酸

肌醇與葉酸也就是常說的維生素B8和維生素B9，葉酸可以延緩老化、改善不規則的排卵，減少罹患子宮卵巢癌的機率；而肌醇則可幫助卵子發育成熟、增加卵子成熟數，提高受精率，也可提升胚胎品質。因為這兩種營養素都是水溶性維生素，所以建議天天都要吃綠色蔬菜、全穀雜糧類的食物來幫助補充，像是燕麥、高麗菜、玉米、柑橘類等都是很不錯的選擇。

▲▼ 營養師教延緩卵巢衰老飲食秘訣。（圖／達志示意圖）

除了以上5種必吃營養素，高敏敏建議可以再搭配4個良好生活習慣幫助抗老化。

＃充足睡眠

避免熬夜，每天至少睡6～8小時。

＃維持好心情

保持身心靈健康。

＃適度運動

尤其可多游泳，能幫助卵巢功能健康。

▲▼ 營養師教延緩卵巢衰老飲食秘訣。（圖／達志示意圖）

＃地中海型飲食

多吃原型食物、海鮮蔬果，加強抗氧化、抗發炎。

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女性, 卵巢, 早衰, 抗衰, , 抗老, 延緩老化, 飲食, 食物, 營養師, 高敏敏

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