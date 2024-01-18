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風・Luxury／C羅彩虹錶寶石鑲滿滿　梅西勞力士被炒到上千萬

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▲▼C囉,梅西彩虹錶 。（圖／翻攝IG）

▲C羅（右）與愛爾蘭拳擊手康納麥葛瑞格看拳擊賽，他戴HUBLOT Spirit of Big Bang皇金彩虹寶石腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）穿搭向來高調，全身上下行頭必定是一線品牌，尤其鍾情閃亮亮的名錶，每回亮相的錶款不是高複雜功能錶，就是從面盤到錶殼甚至鍊帶都鑲滿寶石的奢華款式，日前他與愛爾蘭拳擊手康納麥葛瑞格（Conor McGregor）相鄰而坐欣賞重量級拳擊賽事，戴上瑞士名錶HUBLOT（宇舶）2,878,000元Spirit of Big Bang 皇金彩虹寶石腕錶，非常吸睛。

▲▼C囉,梅西彩虹錶 。（圖／翻攝IG）

▲C羅佩戴HUBLOT Spirit of Big Bang 39毫米款式皇金錶，錶殼鑲嵌164顆彩色寶石，2,878,000元。

C羅對於高彩度的珠寶錶情有獨鍾，曾亮出要價上千萬元、限量30只的HUBLOT Big Bang Integrated 陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶，此次看拳擊賽換戴Spirit of Big Bang皇金彩虹寶石腕錶，雖然是基本的三針日期錶，但錶殼鑲嵌164顆彩色寶石、錶圈鑲有58顆長方形切割彩色寶石、面盤則滿滿鑲嵌431顆彩色寶石，由藍寶石、紅寶石、托帕石、沙弗萊石以及紫水晶等排列出彩虹色調，且七色彩虹還一路延伸至鱷魚皮錶帶，絕配他醒目的綠色Gucci上衣。

▲▼C囉,梅西彩虹錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西與老婆安托內雅甜蜜合影，他戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶。（圖／翻攝leomessi IG）

身價百億元的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），也是名錶愛好者，與C羅都愛彩虹錶，他在跨年之際分享與老婆安托內雅的合照中，他佩戴勞力士（Rolex）於2018年推出的玫瑰金材質的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈錶，林志穎的老婆陳若儀、名媛關穎都有一只。

▲▼C囉,梅西彩虹錶 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士2018年推出的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18 ct永恒玫瑰金珠寶錶，當時定價約3,814,000元。（圖／勞力士提供）

勞力士於1963年推出的Cosmograph Daytona腕錶，最初是應專業耐力賽車手而生，問世超過半世紀，至今仍是市場的大熱門，特殊配色款、鑲嵌寶石的珍罕款式尤其搶手，梅西所戴的錶款以黑面搭配依彩虹色調排列的彩色寶石錶圈與時標，錶耳與錶冠護橋則鑲嵌美鑽，當時定價約3,814,000元，目前市場價已炒到上千萬元。

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關鍵字：

風Luxury, HUBLOT, C羅, Rolex, 勞力士, 梅西

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