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蔡康永金句字字入心：請體會成就感，別只在乎成功　

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▲▼字字入心！蔡康永金句發人深省 。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永的犀利字句總是發人深省。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多事情別去想會不會成功，趕快做就對了，就像蔡康永所說的：一輩子能成功的事情不多，但能有成就感的事情很多，請體會成就感，別在乎成功，想通了這句話，煩惱自然煙消雲散，盤點蔡康永的犀利金句，或許能給你一點新的啟發。

#從小混在一起的死黨，長大以後，不一定會很親近，因為有些人其實不喜歡想起自己的過去。

#靠努力才做得出好產品，但靠努力卻往往賣不出去這個產品。顧客買東西時，在乎的從來不是努力。那個努力、得變成顧客在乎的東西。

▲▼字字入心！蔡康永金句發人深省 。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#我們老是以為：所謂的目標、是把某一件事做成；但其實，事情永遠有成或不成，真正值得我們達成的目標、是成為那個人：那個不管成或不成、都能繼續做事的人。

#責怪對方、瞧不起對方、潑對方冷水、答應對方的事卻根本不做。這樣去對待任何人，任何人都絕對不會想跟我們做朋友、講心事的。但我們卻總是這樣對待自己。

#一輩子能成功的事不多，但能有成就感的事很多。煮出好吃的菜、陪了一個寂寞的人，都會有成就感。請體會成就感，別只在乎成功。

▲▼字字入心！蔡康永金句發人深省 。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#願意聊天的人，會討人喜歡，並不是因為口才好，而是因為他顯得對人感興趣。如果你願意聊天，不必為了找話題而焦慮，顯露你對人感興趣，已經很夠了。

#被幾乎不認識的人討厭，就跟走路踩到小石頭一樣，不舒服是一定的；但也沒什麼可做的，要不就算了、要不就一腳踢開，總不至於蹲下去跟石頭討論你到底是什麼地方得罪它。

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