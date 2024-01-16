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日超市LOPIA進駐新莊宏匯廣場　270坪大店預計6月開幕

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▲▼Lopia,LaLaport,超市。（圖／記者施怡妏攝）

▲LOPIA在三井台中Lalaport首度插旗，開幕時吸引大批人潮。（圖／記者施怡妏攝）

記者蔡惠如／綜合報導

評價頗高的日本超市LOPIA，今年上半年即將在新北一連開展兩間店舖，包括中和環球購物中心以及新莊宏匯廣場，在台店數一口氣增加到5間，有別於中和環球以熟食為主打，宏匯廣場規劃的是除了熟食，店內生鮮還會提供現買現做的服務，讓民眾採買後可以直接料理，且周邊也會規劃豐富座位區，吃到新鮮第一排，預計6月正式開幕。

日本超市LOPIA繼開設台中Lalaport、桃園JC PARK食尚廣場春日館之後，新北也陸續進駐中和環球與新莊宏匯廣場，環球購物中心有130坪空間，主打內部商品有30%以上的品類都是「熟食」，包括比薩、便當與日式餐點等，此外還有壽司與其他品類，方便周邊的租屋族與小家庭解決食事，而和牛等肉類生鮮也會提供，並有日式雜貨，與店內的Mia C’bon以不同角度切入客群，預計在2／1正式開幕。

▲新北百貨新年優惠。（圖／各業者提供）

▲新北百貨新年優惠。（圖／各業者提供）

▲宏匯廣場去年引進海底撈火鍋與BOBO，吸引不少人潮。（圖／宏匯廣場提供）

而新莊宏匯廣場則有270坪，位於B2結合美食街與主題餐廳，廣大的空間除了有LOPIA強項的肉品、生鮮之外，當然也會有自製熟食，民眾可以期待像是台中三井Lalaport的規模，店內有新鮮現做壽司、生魚片、現做熟食如便當、炒麵、比薩等，而自家的肉類強項品項更是多元，從日本和牛、紐西蘭羊肉、豬肉雞肉與半成品像漢堡排、醃肉、自製香腸等加起來有數十種品項，其他如日本冷凍甜點今井燒、烤丸子、紅豆湯等也都買得到，是主婦主夫們的超級好幫手。

據悉因LOPIA生鮮產品眾多，店內也會提供現點現做服務，由專人來直接料理，且會規劃座位區，即便在超市也能大快朵頤，周邊也會規劃其他的餐飲內容，讓整體選擇更豐富。

宏匯廣場去年進行70櫃規模大改裝，約有50家新品牌進駐，預計2024年也將持續更新櫃位，包括持續引進新餐飲，可能有吃到飽品牌進駐，以及開發餐廳訂位系統，將目前餐飲業績占比從38％再調升至42%，以餐飲帶頭集客，以提高更多商品力。

▲新北百貨新年優惠。（圖／各業者提供）▲新北百貨新年優惠。（圖／各業者提供）

▲COACH BROOME經典SIGNATURE印花手袋，推薦價25,800元；HILLTOP Gore-Tex PAVLITE超輕量防水女性外套，原價13,800元，特價9,660元。（圖／宏匯廣場提供）

宏匯廣場表示，為持續刺激春節買氣，2／8至2／18推指定專櫃當日消費累計滿3,000送100元抵用券；名品、大家電、按摩器材、3C當日單筆滿1萬元送500元抵用券（抵用券可於2／29至3／27使用）。2月份當日累計滿2,288元，可抽gogoro、16,888元開運紅包；初一至初五當日累計滿3,000元，每天FB限動投票比大小再抽真愛密碼「金龍好飾」、「黃金紅包」等。

▲新北百貨新年優惠。（圖／各業者提供）

▲春節初一到初五全館指定專櫃當日累計滿3,000元，有機會抽到「金龍好飾」。（圖／宏匯廣場提供）

板橋大遠百1／18至2／6期間，推出當日累計消費滿5,000元送350元抵用券；保健器材單筆5,000元送500元抵用券；大家電單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。板橋中山獨家加碼，家用家電指定品牌單櫃滿12,000元再加送200元。指定銀行配合全館單筆刷滿6,000元且分6期，送200元抵用券；數位3C（含APPLE）及無印良品當日單筆刷滿1萬元且分6期，送500元抵用券，使用期限可到2月29日。

▲新北百貨新年優惠。（圖／各業者提供）

▲遠百板橋中山甜蜜約定哆啦A夢財神墜飾，獨家價2,580元。（圖／遠百中山店提供）

關鍵字：

LOPIA, JC PARK食尚廣場, 中和環球, lalaport, 宏匯廣場, 新莊

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