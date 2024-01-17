「進擊的巨人聯名眼鏡」帥爆必搶！櫻桃小丸子、花輪變鏡腳超Q裝飾

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

誰說戴眼鏡一定就又呆又醜？現在的鏡架設計不僅越來越時髦，還跟不少人氣卡通動漫推出聯名系列，讓眼鏡多了可愛感或酷帥魅力，同時還能滿足粉絲的收藏心。像是小林眼鏡就攜手《進擊的巨人》推出聯名鏡架，將調查兵團、巨人等經典元素融入鏡腳、鏡身的設計；而JINS則是找來櫻桃小丸子，讓爺爺友藏、小玉、花輪、野口等人氣角色躍上鏡腳、眼鏡盒和眼鏡布，童趣風格讓人戴眼鏡也很歡樂。

小林眼鏡 X 進擊的巨人



知名眼鏡連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡攜手日本人氣動漫《進擊的巨人》推出全新聯名鏡架，將調查兵團、9大巨人等經典角色元素融入設計中，聯名系列依照角色與鏡框材質分為「戰鬥系列」與「自由系列」，鼻墊內更刻上艾連的側臉，滿滿的巨人元素讓人感到好熱血。即日起至4/15，凡選配任一款「進擊的巨人系列眼鏡」，還可獲得限量聯名眼鏡盒及巨型滑鼠墊，快趁早衝一波收藏起來。

▲形象海報讓包括主角艾連與調查兵團成員米卡莎、阿爾敏、兵長里維等人氣角色皆化身專業驗光師，鏡腳上也融合調查兵團徽章與巨人頭像等元素。

進擊的巨人聯名企劃中「戰鬥系列」採用塑鋼材質與簡約外框設計，鏡架內側更繪製上調查兵團、巨人等經典圖像，包含化身為巨人的艾連與人氣角色米卡莎與阿爾敏，喚醒巨人迷的熱血回憶，共推出包含「艾連巨人款」、「調查兵團款」、「Q版兵團款」等14款設計，每款還提供2種配色選擇。

▲「戰鬥系列」採用塑鋼材質與簡約外框設計。

而「自由系列」則集結艾連、米卡莎、兵長里維等人氣角色，從不鏽鋼框面至鏡腳的金屬鑄件皆有特殊設計，精緻細節打造人氣角色專屬款式。像是「艾連巨人款」以細緻的立體印刷增加層次感，並將化為巨人的艾連刻印在古銅色鏡腳上；「米卡莎款」透過名字與Ｑ萌的頭像鑄件銜接鏡框與玫瑰金鏡架；「兵長里維款」將調查兵團的立體機動裝置延展成鏡腳設計；「盔甲巨人款」則巧妙運用其「鎧甲」元素與城牆做結合；「Q版巨人款」則將經典的Attack on titan字樣與巨人Q萌頭像精巧融入鏡框設計。「自由系列」共推出22款造型不同的造型設計，每款提供2種配色選擇。

▲「自由系列」為艾連、米卡莎、兵長里維等人氣角色獨創設計專屬款式。



即日起至4/15活動期間，凡選配任一款「進擊的巨人」系列眼鏡，就加碼贈送超限量聯名眼鏡盒與聯名巨型滑鼠墊，聯名眼鏡和和巨型滑鼠墊分別推出4款造型。

▲選配任一款「進擊的巨人」系列眼鏡即可獲得限量聯名眼鏡盒與巨型滑鼠墊。



JINS X 櫻桃小丸子



2024一開春，日本眼鏡品牌JINS就帶來最新跨界合作，攜手超人氣動漫角色－櫻桃小丸子，推出「櫻桃小丸子眼鏡系列」，以「團聚」為設計概念，帶來童趣時尚的「櫻家」和「3年4班」兩大鏡框系列，將包含小丸子和爺爺友藏的櫻家一家人及小玉、花輪、野口等3年4班同學們等等經典角色融入眼鏡設計中，且搭配獨家眼鏡布、眼鏡盒等專屬周邊商品，整套集合超童趣可愛，讓人心情都不自覺變好。

▲「櫻桃小丸子眼鏡系列」還有搭配眼鏡布、眼鏡盒等專屬周邊商品。

「櫻家系列」使用經典膠框系列，推出櫻家一家人、小丸子與爺爺的兩種眼鏡款式，「櫻家」款式是以經典威靈頓框型搭配時下流行的厚感膠框設計，鏡腳的插芯上有著刻畫地栩栩如生的櫻家每個人；而「櫻桃小丸子和爺爺」則使用TR90輕量樹脂材質，以圓潤的大波士頓框型、多角型大框設計，特別在鏡腳尾端印有櫻桃小丸子和爺爺的表情圖像，象徵兩人可愛又搞笑的互動。

▲「櫻家系列」搭配經典膠框系列。

「3年4班」系列則是以櫻桃小丸子的同班同學為主角，倆倆一對刻印在鏡腳尾端，共推出4款金屬框型，包含「櫻桃小丸子和小玉」可愛又不失個性的皇冠波士頓框型、「丸尾和野口」的百搭波士頓框型、「大野和杉山」的加大方框設計、「花輪和美環」的多邊型框設計。

▲「3年4班」系列將人氣角色倆倆一對刻印在鏡腳尾端。

這次更同步推出獨家設計的「櫻家」及「3年4班」等2款眼鏡收納盒，一次可收納4支眼鏡超實用，；另外，更聚集3年4班的同學，設計出限量壽司杯組，一組4入。即日起凡購買「櫻桃小丸子眼鏡」系列，除了可以780元加購獨家眼鏡收納盒之外，還能參加限量壽司杯組抽獎，喜愛櫻桃小丸子的粉絲一定要一次收藏起來。

▲同步推出獨家眼鏡收納盒可加價購，還能再抽限量壽司杯組。