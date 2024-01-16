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超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源

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記者曾怡嘉／綜合報導

最近覺得煩躁但說不上來是哪裡不對勁嗎？《小紅書》上就個很夯的心理測驗，一張圖就能測出你的壓力來源，實測網友都喊準！

憑直覺挑最吸引你的塗鴉是哪張？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#挑選1的你

最近處在人生的十字路口上，一邊是你目前正在做的工作，而另一邊是你的興趣，兩者對你而言一樣重要，因此無法做決定，建議給自己一些時間，冷靜思考找出折衷方式，兩全其美。

#挑選2的你

你正在為未來努力，工作上你是拼命三郎，但是關於人際關係上有些事情在困擾著你，有時候事情不一定如你所願，但是你可以從中獲得寶貴經驗。

#挑選3的你

最近正在面臨某個挑戰，身心靈都處在一種緊張狀態，但是挑戰也正好是機會，試著挑戰讓自己更強大，別去想太多，做就對了。

#挑選4的你

你很有創造力，看待世界或是事件總有獨到的想法，但有時候太天馬行空，執行力不足，所以讓你感到茫然不知所措，想想看你要的結果，你就知道自己該往哪個方向走。

#挑選5的你

最近的你心情低落，覺得整個世界都在和你唱反調，看什麼事情都不順眼，所謂的危機就是轉機，因為一些事也讓你看清了一些人的真面目，度過這段陣痛期，一切都會轉好的。

#挑選6的你

你處在一種變動期，正在努力適應新生活，有時候心中會有點不安，事實上一切都如你所願穩定進行中，只要做好面對任何困難的準備，就能找到新的可能性。

#挑選7的你

目前的你正在尋找生活中的平衡，渴望著一切都很完美，你必須接受生活原來的面目，更重要的是要懂得接納自己，容許自己有點小缺點，這樣的你更可愛。

#挑選8的你

你正處於一種震盪變動中，而這樣的變動是你自己造成的，感覺怎麼努力都達不到心目中的目標，這時候建議靜下來、耐心等待，休息過後再努力，一切都會海闊天空。

關鍵字：

心理測驗, 壓力, 塗鴉

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