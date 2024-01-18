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最容易陷入三角戀的3大星座！Top 2沉醉當下氛圍　當小三也心甘情願

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▲▼ 最容易陷入三角戀的3大星座。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

雖然大家對於「小三」、「小王」都有不好的觀感，但有些人一陷入愛情就會變得盲目，感覺對了就什麼都不管，眼中只有對方，也因此容易陷入三角關係中，成為感情中的第三者。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽公開最容易陷入三角戀的3大星座，尤其Top 1不分男女都很容易喜歡上有伴侶的人，經常陷入三角戀的情況中。

▲▼ 最容易陷入三角戀的3大星座。（圖／記者張毓容攝）

Top 3：射手座

射手座在感情上是走感覺派路線，對感情沒什麼設限，看似愛情高手的他們，一旦陷入愛情裡，反而會變成癡情種、成為傳統派。當射手認定對方時，會義無反顧地投入進去，就算是陷於三角戀中，他們也會盡量包容對方所有特殊狀況，包含另一半要他們等待。

其實很多射手座是因為膽子小，希望人生中有伴侶，即使對方不太理會自己也沒關係，有總比沒有的好。只要射手的膽子一大，可以獨自過生活時，他們就會變得很強大，可以照顧身邊所有人。

▲▼ 最容易陷入三角戀的3大星座。（圖／記者張毓容攝）

Top 2：雙魚座

雙魚座可以說是三角戀、不倫戀的常客，他們很容易沉醉在當下的氛圍裡，不顧現實、不顧眼前的一切，只求當下的感覺，這種時候就很容易迷惑他人。而且雙魚座不會亂嫉妒或吃醋，因為他們很清楚自己身處在什麼狀況下，如果陷入三角關係裡，他們心甘情願當感情上的第三者，通常是基於現實上的考量，像是對方是上司等等，也因此雙魚的三角戀通常會維持很久。

▲▼ 最容易陷入三角戀的3大星座。（圖／記者張毓容攝）

Top 1：摩羯座

摩羯座女生特別喜歡成熟穩重而且有情趣、有成就的男人，因此很常愛上有婦之夫，事業有成的人多半也已經有伴，而這類的男性才能滿足她們對於對象的要求，除了穩重之外，還能給予她們安全感。而摩羯座男生則是常會喜歡上有點「風塵味」、有歷練感的交際花類型女性，但這類女性通常在人際情感關係上都比較複雜，因此摩羯座男生也經常會深陷三角戀情的危機之中。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 三角戀, 第三者, 三角關係, 摩羯, 雙魚, 射手

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