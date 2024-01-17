星巴克1／18起全品項第二杯半價　2種人買最優惠

▲星巴克周末前推第二杯半價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克以迎接周末為名，從1／18起推出全飲品第二杯半價優惠，且比起買一送一，第二杯半價不需要等到上午11點以後，從早上開店就可享優惠，路易莎黑卡會員，早上11點前咖啡也享第二杯半價。

星巴克1／18起一連兩天推出「一起迎接美好週末 第二杯半價」活動，優惠期間消費者至店購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價），優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

第二杯半價優惠方案除一開門就可享，且不需購買特大杯才有優惠，而品項包括咖啡、星冰樂、茶飲與非咖啡飲品都能選，此款優惠約為75折，但須購買2倍的量，建議這種促銷活動，如果是只有1個人想喝，反而是多花了半杯的錢去買「可能自己不需多喝的量」，但如果有揪到同事一起買，也可算是小確幸，或是原本就愛喝「特大杯」的消費者，購買大杯價比較適合。

路易莎續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。