aespa尾牙表演服辣翻！Y2K牛仔裝逆天比例曝　來台機場穿搭也超有默契

記者鮑璿安／台北報導

韓女團aespa 16日首次訪台舉辦簽售會並擔任尾牙表演嘉賓，掀起一股旋風，而當晚尾牙表演造型也悄悄曝光，成員們身穿Y2K風格的火辣牛仔裝現身賣力唱跳，露出長腿線條，展現超強的舞台實力。

▲aespa來台開唱表演造型率性甜美。（圖／讀者提供）

aespa唱尾牙獻上曲目〈Drama〉、〈Trick or Trick〉、〈Hold On Tight〉以及〈Next Level〉等，而韓星的表演服總能夠成為話題焦點，aespa這次在台表演造型就曾在節目《Show Champion》公開過，兩次表演採用同一套穿搭，以小眾設計師品牌Masha Popova具有Y2K基調的牛仔裝為主打特色，各自搭配短裙或是褲裝打造一致性，結合成員們唱跳實力超有看點。像是Winter身穿螺旋形狀背心疊搭短裙，碰撞出姣好比例；Karina則以抽鬚效果的迷你短褲增添動感氣息。

而這次來台的機場穿搭方面，成員們默契選擇了大衣選項，Karina結束前一日米蘭時裝周行程獨自率先來台，頭戴PRADA毛帽肩背水藍色包款，仍擋不住星光。而剛升格Polo Ralph Lauren 南韓品牌大使的Winter，這次以旗下的Polo ID 包以及卡其色寬鬆版型大衣現身。Ningning、Giselle分別換上Versace和LOEWE的長版剪裁大衣，運用暗黑色調簡單搭配手提包，魅力不減。