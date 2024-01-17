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CROCS洞洞鞋聯名Hello Kitty綁上可愛蝴蝶結！Converse帆布鞋混高跟超前衛

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記者鮑璿安 ／綜合報導

誰說運動休閒鞋款和高跟鞋只能夠取其一？CROCS洞洞鞋近年來強勢攻佔大家的視線，2024年剛開始更宣佈與HELLO KITTY展開聯名，帶來洞洞鞋經典Siren人魚克駱格造型高跟鞋；CONVERSE也推出2024春季DE LUXE幾何厚底系列，徹底顛覆既有印象。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲CROCS 與HELLO KITTY推出聯名款1/18全球同步發售，（依序） 經典Siren經典人魚克駱格、克駱格 。（圖／品牌提供）

CROCS 與HELLO KITTY推出話題聯名款，在HELLO KITTY 滿50周年之際正式登場，聯名鞋款包含經典Siren經典人魚克駱格、克駱格兩大重點款式，本次以霓虹燈閃爍的夜市文化為概念，採用厚底高跟設計的人魚克駱格，鞋面改以KITTY滿版印花並裝飾著icon紅色蝴蝶結、立體造型KITTY貓，充分結合雙方標誌性特色，搶眼程度絕對是穿搭幫手。而基礎款的克駱格，在鞋側遊走藍色流線，鞋身擁有貓咪鬍鬚、內側鞋底印製HELLO KITTY Logo，提供大人與兒童的尺寸。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲DE LUXE HEEL復古粗跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE全新發佈2024春季DE LUXE幾何厚底系列 。（圖／品牌提供）

CONVERSE直接把熟悉的帆布鞋結合高跟元素，全新發佈2024春季DE LUXE幾何厚底系列，維持黑白色調的基礎上，帶來DE LUXE SQUARED 幾何CHUCK 70、DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋和DE LUXE HEEL復古粗跟鞋三款鞋型。大膽融合了斜方頭設計和坡跟，使經典鞋型煥發全新華麗面貌，為搭配提供全新的時尚思路。

關鍵字：

CROCS, HELLOKITTY, CONVERSE, 聯名鞋, 潮流

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