《單身即地獄3》女成員私下愛用精品包　奎利是小香粉、慧善這咖超Q

文／美人圈

Netflix人氣韓國戀綜《單身即地獄3》全集播出，粉絲們也大多對出演嘉賓真實身份有了一定程度的了解，繼上回編輯神出6位女成員的私服穿搭後，再度神出她們的愛用精品包，可以發現有好幾位私下都是隱藏版的香奈兒大戶，一個比一個曬包不手軟，一起來看看誰的挑包品味最深得你心吧！

▲《單身即地獄3》女成員愛用精品包公開。（圖／IG@citruszl）



安玟映精品包收藏

CHANEL 19大型口蓋包

安玟映身為皮拉提斯院長，自然少不了一咖配得上尊榮身份的奢華精品包！而CHANEL作為夢幻包首選品牌，也成為安玟映的最愛，其中又以經典入門的CHANEL 19口蓋包出鏡率最高。CHANEL 19最具識別度的特色就是大菱格紋的車縫線，加上三種不同質感的金屬皮穿鍊點綴其中，視覺更活潑而年輕，不分年紀都能駕馭，一直是小香家的熱門款！

▲CHANEL 19大型口蓋包，NT$243,900。（圖／IG@my_floria_、CHANEL）

金奎利精品包收藏

CHANEL 22

《單身即地獄3》名符其實的新晉帶貨女王非金奎利莫屬，全身上下的精品行頭幾乎都成為熱搜爆款！私下的金奎利也是小香狂粉，不少CHANEL經典熱賣的款式她都不放過，其中就包含人氣22包。以創作年份2022年命名紀念，注入品牌標識性元素，菱格紋皮革、皮革與金屬交錯的皮穿鏈、以及鏤空雙C「CHANEL Paris」圓形吊飾，柔軟包身自帶慵懶隨興氛圍，休閒裝或正裝搭配都很時髦。

▲CHANEL 22，NT$211,100。（圖／IG@citruszl、CHANEL）

Prada Re-Edition 2005再生尼龍手袋

Prada Re-Edition 2005再生尼龍手袋長年穩居熱銷榜，取材自經典迷你半月形手袋，以再生尼龍縫製。手袋綴有Saffiano皮革飾邊以及辨識度搪瓷金屬三角形標誌，和可拆除的拉鍊萬用小袋及Re-Edition鑰匙圈，一包滿足多元背法，加上推出至今漲幅不大，成為不少初入精品包女孩鎖定的目標。

▲Prada Re-Edition 2005再生尼龍手袋，NT$62,000（圖／IG@citruszl、Prada）

崔慧善精品包收藏

Miu Miu Wander Matelassé 納帕皮革半月形手袋

崔慧善雖未秀出包款正面樣貌，但光靠標誌性Matelassé 納帕皮革和半月形包身就立刻辨別出它是Miu Miu家的手袋！精湛工藝塑造的細膩立體效果為一大特色，加上飾有金屬字母標誌彰顯身份，一背在身上就散發出好品味。

▲Miu Miu Wander Matelassé 納帕皮革半月形手袋，NT$83,000。（圖／Miu Miu、IG@hazelchoiii）

柳恃蘟精品包收藏

Prada Duet再生尼龍水桶包

柳恃蘟除了身上配戴的珠寶超吸睛外，私下挑包眼光也很獨到！這款Prada Duet水桶包並非櫃上主打款，但卻默默賣翻。同樣以再生尼龍布料製作，並綴以外袋及金屬三角形標誌，配備Saffiano皮革手柄及肩帶，可用作手袋或斜背袋，以小包來說相當能裝，難怪柳恃蘟愛不釋手。

▲Prada Duet再生尼龍水桶包，NT$57,000（圖／IG@yoo__si、Prada）

CHANEL手把口蓋包

柳恃蘟精品包收藏多為百搭不膩眼的黑色經典款，而當中又以CHANEL手把口蓋包最受寵愛！作為香奈兒ICONIC經典包款，結合雋永元素與摩登魅力，搭配細膩提把設計，為原先使用上已經十分靈活的Classic Flap增添了更多的背法，投資一咖決不後悔。

▲CHANEL手把口蓋包，價格店洽。（圖／IG@yoo__si、CHANEL）

尹廈情精品包收藏

CHANEL鏈子小包

CHANEL家化妝小包有擁有眾多擁護者，就連《單身即地獄3》尹廈情都忍不住在IG狂曬！雖為小包，但打開內容量可以容納小卡夾、補妝口紅、粉餅，加上附帶有鏡子可以隨時查看妝容，貼心小巧思相當加分。當然，該款CHANEL鏈子小包最吸睛的還有手柄處金色交織的立體縫線設計，奢華度瞬間加乘，一眼就心動。

▲CHANEL鏈子小包，價格店洽。（圖／IG@hi__jjeong2、IG@coco_approved）



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