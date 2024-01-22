2024專櫃／開架唇膏新品必收色清單！蘭蔻有棕紅色天花板、YSL#319太美

文／美人圈

才剛迎接2024新年，已經有一堆超美的唇膏準備攻佔荷包，1月起許多品牌紛紛推出超美唇膏新品及新色，YSL、MAKE UP FOR EVER美拉德新色太美，VALENTINO BEAUTY繁花珊瑚限量版、NARS唇筆，還有開架I'M MEME、媚比琳也都有新色登場，快一起往下看看吧！

2024唇膏推薦

蘭蔻 絕對完美唇膏絲絨霧感

推薦色：#200 微醺棕

蘭蔻在2024開年推出絕美夢中情「棕」，將席捲時尚圈的美拉德風融入唇色，全新打造自帶氛圍的絕對完美唇膏！延續蘭蔻小蠻腰唇膏高級精緻的絲絨霧感，不僅霧得極致溫柔、濃郁顯色又輕盈滑順，全新7大色選在棕調基礎上打破沉悶，結合紅棕、粉棕、橘棕等，其中編輯首推#200，黃皮尖叫的棕紅色天花板！冷茶棕裡透著裸粉調，薄塗是氛圍拉滿的清冷易碎感、厚擦不經意飄散神秘跩姐味，高級得很純粹！

▲蘭蔻絕對完美唇膏絲絨霧感，NT$1,350。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

YSL 奢華緞面絲絨唇膏

推薦色：#2024 烈焰朱紅

從2023秋冬登場的美拉德也延伸到彩妝上！YSL這次就以美拉德棕為主調，為小金條、小黑條推出新色系列！奢華緞面絲絨唇膏（小金條）從楓紅到朱紅，全新定義性感紅唇！編輯推薦色就是開年色#2024烈焰朱紅，復古溫柔的印泥朱紅色調，即便是素顏也可以駕馭，帶棕調紅也可氣勢登場，絕對是2024年必收的本命色。

▲YSL奢華緞面絲絨唇膏，NT$1,500。

推薦色：#319 惹火赤裸

奢華緞面絨霧唇膏（小黑條）也同樣推出美拉德漸變棕色，濃郁順滑的質地，將時髦與不羈結合，展現濃郁態度調色。其中#319惹火赤裸更是編輯公認不能錯過的美色！帶些灰粉的棕調完全將時髦裸棕提升到全新境界，黃肌擦也不突兀，絕美詮釋美拉德妝容，半欲半甜讓人更上心頭！

VALENTINO BEAUTY繁花珊瑚限量版 高訂柔霧唇膏

推薦色：#77A

VALENTINO BEAUTY在2024新年限定推出繁花珊瑚限量版，不同於以往新年常見的傳統正紅，2024新年限定運用高訂大秀上最受矚目的VALENTINO CORAL日暮珊瑚橘，將氣墊、唇膏、腮紅及香水換上全新珊瑚橘色外殼，高調迎接全新的一年！唇膏必收#77A，純正橘棕裸色調，完全是「人間美拉德」，又潮又酷、可跩可甜，讓你自信囂張耍美。

▲VALENTINO BEAUTY繁花珊瑚限量版 高訂柔霧唇膏，NT$1,500。

M·A·C 熾愛之心限量系列 超水感持色水唇膏

推薦色：#SWEET CINNAMON 甜辣肉桂

2024開年之際，M·A·C帶你進入熾愛宇宙，以全新熾愛之心限量系列為你顯化好運心想事成，從眼妝到頰彩以及唇彩色澤，皆以溫暖精緻的美拉德色階，腮紅粉體也刻印上龍鱗愛心鎖，不僅充滿浪漫氛圍更帶幸運寓意！唇膏含三款限量全新色選，#SWEET CINNAMON調入裸粉紅土色階，將冬季美拉德唇色的高級感帶往更高層次，澎澎玻尿酸科技結合7種保養成分，讓雙唇閃耀迷人水感琉光，水潤度、飽和度都是上上之選！

▲M·A·C 熾愛之心限量系列 超水感持色水唇膏，NT$920。

NARS 特霧絲柔精準唇筆

推薦色：#DOLCE VITA 888、#TAKE ME HOME 170

NARS繼全球熱銷特霧絲柔持色唇膏，2024年再將色彩透過多功能的唇筆形式，打造更精準、更絲滑的全新特霧絲柔精準唇筆。系列共推出10色，必收經典的#DOLCE VITA乾燥玫瑰、#TAKE ME HOME撩心裸橘，勾勒第一層就能擁有大膽飽和色澤，不管是精準畫出唇線修飾唇形，或是疊塗畫滿直接當唇膏使用都相當推薦，上唇由生巧質地轉霧即刻鎖色，不暈染、不沾染。

▲NARS 特霧絲柔精準唇筆，NT$1,050。（圖／NARS）

MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆

推薦色：#105 赤裸蜜桃

MAKE UP FOR EVER先前上市即售罄的藝術大師摩登裸霧唇膏筆在1月4日強勢回歸！以美拉德土棕色為基底，深淺層次堆疊盡顯高級和慵懶感，是低調優雅的裸色唇膏！由MAKE UP FOR EVER全球專業彩妝團隊調配7款濃郁裸色調，其中#105赤裸蜜桃絕對是款不挑人的美色，又美又嫩的蜜桃色調不顯病氣，柔和襯膚，素顏也可以駕馭。

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆，NT$950。（圖／MAKE UP FOR EVER）

植村秀 新年限量系列無色限輕霧保濕唇膏

推薦色：#KM BG933

隨著農曆龍年即將到來，身為美感資優生的植村秀當然不忘發揮美學巧思，推出新年限定版無色限唇膏及唇釉，外殼印上奢華金龍紋設計，將吉祥氣息蔓延開來，同時在唇膏表面鐫刻細緻龍鱗，展現精緻細節！

▲植村秀新年限量系列。（圖／植村秀）

無色限輕霧保濕唇膏質地如絲緞般的絲滑柔順、輕盈服貼，#KM BG933是一款限定新色，杏仁裸棕色調永不過時，甜中帶暖、裸感超仙氣！

▲植村秀 新年限量系列 無色限輕霧保濕唇膏，NT$1,250。（圖／植村秀）

植村秀 新年限量系列 無色限奶油緞光唇釉

推薦色：#KC BR776

同樣帶有耀眼龍紋的新年限定版無色限奶油緞光唇釉，拿在手上就相當吸睛！令人愛不釋手的滑順奶油緞光質地可以溫柔包覆雙唇，釋放出迷人絲緞光澤感。其中#KC BR776也是款限定新色，自帶些橘棕調、一看就是顯白的不得了的美色，自帶元氣氛圍，一抹簡直太提氣色！

▲植村秀 新年限量系列 無色限奶油緞光唇釉，NT$1,200。（圖／植村秀）

Maybelline 媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉

推薦色：#105 微燻蜜柚

開架唇膏霸榜熱銷的媚比琳「鎖吻棒」在1月推出全新美拉德裸色系列，每一款色調都經過精心挑選，由淺至深，代表不同熟度的經典美拉德裸咖色調！其中編輯最推薦#105微燻蜜柚，透嫩裸橘揉入一抹輕盈暖棕，是冬日限定的鮮蜜柚烤奶色，甜潤而清新、讓人一擦就愛上！

▲媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉，NT$499。（圖／Maybelline）

I'M MEME 我愛持色奶霧唇膏

推薦色：#03 烏龍奶蓋

彩妝權威Pantone公布2024年代表色是Peach Fuzz柔和桃，I’M MEME緊抓年度色彩風向，專為亞洲黃皮設計的精選茶系奶霧色！色調百搭上唇更顯溫柔甜美，打破傳統霧面唇膏困擾，宛如奶霜般細緻綿密，潤澤滑順不拔乾，#03烏龍奶蓋是一款暖色調的奶霜色，細緻高級、非常適合作為日常妝容，氛圍感立即拿捏。

▲I’M MEME 我愛持色奶霧唇膏，NT$430。（圖／I’M MEME）

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