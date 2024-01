2024專櫃／開架唇膏新品必收色清單！蘭蔻有棕紅色天花板、YSL#319太美

文/美人圈

才剛迎接2024新年,已經有一堆超美的唇膏準備攻佔荷包,1月起許多品牌紛紛推出超美唇膏新品及新色,YSL、MAKE UP FOR EVER美拉德新色太美,VALENTINO BEAUTY繁花珊瑚限量版、NARS唇筆,還有開架I'M MEME、媚比琳也都有新色登場,快一起往下看看吧!

2024唇膏推薦

蘭蔻 絕對完美唇膏絲絨霧感

推薦色:#200 微醺棕

蘭蔻在2024開年推出絕美夢中情「棕」,將席捲時尚圈的美拉德風融入唇色,全新打造自帶氛圍的絕對完美唇膏!延續蘭蔻小蠻腰唇膏高級精緻的絲絨霧感,不僅霧得極致溫柔、濃郁顯色又輕盈滑順,全新7大色選在棕調基礎上打破沉悶,結合紅棕、粉棕、橘棕等,其中編輯首推#200,黃皮尖叫的棕紅色天花板!冷茶棕裡透著裸粉調,薄塗是氛圍拉滿的清冷易碎感、厚擦不經意飄散神秘跩姐味,高級得很純粹!

▲蘭蔻絕對完美唇膏絲絨霧感,NT$1,350。(圖/BEAUTY美人圈提供,下同)

YSL 奢華緞面絲絨唇膏

推薦色:#2024 烈焰朱紅

從2023秋冬登場的美拉德也延伸到彩妝上!YSL這次就以美拉德棕為主調,為小金條、小黑條推出新色系列!奢華緞面絲絨唇膏(小金條)從楓紅到朱紅,全新定義性感紅唇!編輯推薦色就是開年色#2024烈焰朱紅,復古溫柔的印泥朱紅色調,即便是素顏也可以駕馭,帶棕調紅也可氣勢登場,絕對是2024年必收的本命色。

▲YSL奢華緞面絲絨唇膏,NT$1,500。

推薦色:#319 惹火赤裸

奢華緞面絨霧唇膏(小黑條)也同樣推出美拉德漸變棕色,濃郁順滑的質地,將時髦與不羈結合,展現濃郁態度調色。其中#319惹火赤裸更是編輯公認不能錯過的美色!帶些灰粉的棕調完全將時髦裸棕提升到全新境界,黃肌擦也不突兀,絕美詮釋美拉德妝容,半欲半甜讓人更上心頭!

VALENTINO BEAUTY繁花珊瑚限量版 高訂柔霧唇膏

推薦色:#77A

VALENTINO BEAUTY在2024新年限定推出繁花珊瑚限量版,不同於以往新年常見的傳統正紅,2024新年限定運用高訂大秀上最受矚目的VALENTINO CORAL日暮珊瑚橘,將氣墊、唇膏、腮紅及香水換上全新珊瑚橘色外殼,高調迎接全新的一年!唇膏必收#77A,純正橘棕裸色調,完全是「人間美拉德」,又潮又酷、可跩可甜,讓你自信囂張耍美。

▲VALENTINO BEAUTY繁花珊瑚限量版 高訂柔霧唇膏,NT$1,500。

M·A·C 熾愛之心限量系列 超水感持色水唇膏

推薦色:#SWEET CINNAMON 甜辣肉桂

2024開年之際,M·A·C帶你進入熾愛宇宙,以全新熾愛之心限量系列為你顯化好運心想事成,從眼妝到頰彩以及唇彩色澤,皆以溫暖精緻的美拉德色階,腮紅粉體也刻印上龍鱗愛心鎖,不僅充滿浪漫氛圍更帶幸運寓意!唇膏含三款限量全新色選,#SWEET CINNAMON調入裸粉紅土色階,將冬季美拉德唇色的高級感帶往更高層次,澎澎玻尿酸科技結合7種保養成分,讓雙唇閃耀迷人水感琉光,水潤度、飽和度都是上上之選!

▲M·A·C 熾愛之心限量系列 超水感持色水唇膏,NT$920。

NARS 特霧絲柔精準唇筆

推薦色:#DOLCE VITA 888、#TAKE ME HOME 170

NARS繼全球熱銷特霧絲柔持色唇膏,2024年再將色彩透過多功能的唇筆形式,打造更精準、更絲滑的全新特霧絲柔精準唇筆。系列共推出10色,必收經典的#DOLCE VITA乾燥玫瑰、#TAKE ME HOME撩心裸橘,勾勒第一層就能擁有大膽飽和色澤,不管是精準畫出唇線修飾唇形,或是疊塗畫滿直接當唇膏使用都相當推薦,上唇由生巧質地轉霧即刻鎖色,不暈染、不沾染。

▲NARS 特霧絲柔精準唇筆,NT$1,050。(圖/NARS)

MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆

推薦色:#105 赤裸蜜桃

MAKE UP FOR EVER先前上市即售罄的藝術大師摩登裸霧唇膏筆在1月4日強勢回歸!以美拉德土棕色為基底,深淺層次堆疊盡顯高級和慵懶感,是低調優雅的裸色唇膏!由MAKE UP FOR EVER全球專業彩妝團隊調配7款濃郁裸色調,其中#105赤裸蜜桃絕對是款不挑人的美色,又美又嫩的蜜桃色調不顯病氣,柔和襯膚,素顏也可以駕馭。

▲MAKE UP FOR EVER 藝術大師摩登裸霧唇膏筆,NT$950。(圖/MAKE UP FOR EVER)

植村秀 新年限量系列無色限輕霧保濕唇膏

推薦色:#KM BG933

隨著農曆龍年即將到來,身為美感資優生的植村秀當然不忘發揮美學巧思,推出新年限定版無色限唇膏及唇釉,外殼印上奢華金龍紋設計,將吉祥氣息蔓延開來,同時在唇膏表面鐫刻細緻龍鱗,展現精緻細節!

▲植村秀新年限量系列。(圖/植村秀)

無色限輕霧保濕唇膏質地如絲緞般的絲滑柔順、輕盈服貼,#KM BG933是一款限定新色,杏仁裸棕色調永不過時,甜中帶暖、裸感超仙氣!

▲植村秀 新年限量系列 無色限輕霧保濕唇膏,NT$1,250。(圖/植村秀)

植村秀 新年限量系列 無色限奶油緞光唇釉

推薦色:#KC BR776

同樣帶有耀眼龍紋的新年限定版無色限奶油緞光唇釉,拿在手上就相當吸睛!令人愛不釋手的滑順奶油緞光質地可以溫柔包覆雙唇,釋放出迷人絲緞光澤感。其中#KC BR776也是款限定新色,自帶些橘棕調、一看就是顯白的不得了的美色,自帶元氣氛圍,一抹簡直太提氣色!

▲植村秀 新年限量系列 無色限奶油緞光唇釉,NT$1,200。(圖/植村秀)

Maybelline 媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉

推薦色:#105 微燻蜜柚

開架唇膏霸榜熱銷的媚比琳「鎖吻棒」在1月推出全新美拉德裸色系列,每一款色調都經過精心挑選,由淺至深,代表不同熟度的經典美拉德裸咖色調!其中編輯最推薦#105微燻蜜柚,透嫩裸橘揉入一抹輕盈暖棕,是冬日限定的鮮蜜柚烤奶色,甜潤而清新、讓人一擦就愛上!

▲媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉,NT$499。(圖/Maybelline)

I'M MEME 我愛持色奶霧唇膏

推薦色:#03 烏龍奶蓋

彩妝權威Pantone公布2024年代表色是Peach Fuzz柔和桃,I’M MEME緊抓年度色彩風向,專為亞洲黃皮設計的精選茶系奶霧色!色調百搭上唇更顯溫柔甜美,打破傳統霧面唇膏困擾,宛如奶霜般細緻綿密,潤澤滑順不拔乾,#03烏龍奶蓋是一款暖色調的奶霜色,細緻高級、非常適合作為日常妝容,氛圍感立即拿捏。

▲I’M MEME 我愛持色奶霧唇膏,NT$430。(圖/I’M MEME)

