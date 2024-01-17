龍年大紅好運來！迪奧、嬌蘭推出新年版禮盒包裝、絕美紅包袋只送不賣

記者曾怡嘉／台北報導

農曆春節即將到來，迪奧和嬌蘭讓你送禮送到心坎裡，不約而同推出超美新春大紅限定包裝與精緻紅包袋，大氣優雅的奢華設計，通通只送不賣。

▲Dior提供新年珍藏版包裝服務。

為了迎接農曆新年，Dior推出2024迪奧新年珍藏版限量包裝服務與新春紅包袋，特邀藝術家擘畫創作今年的新春限量圖騰，為您的新年送禮增添別緻心意。

▲迪奧超美紅包袋，精緻又大氣。

本次的新年珍藏版圖騰，由義大利當代藝術家PIETRO RUFFO親手設計，將東方皇室宮廷的奢華壯麗，以幾何線條對稱手法，勾勒出一幅繁複而華麗的新年圖騰，並以內斂精緻的壓印方式，烙印於新年限量禮讚之上，同時綴以金色織紋腰帶與DIOR Logo，與大氣優雅的紅色相互輝映出尊榮奢華的新春氛圍。

▲嬌蘭法式經典禮盒包裝貴氣逼人。

而嬌蘭也為了農曆春節推出多種特殊包裝服務與滿滿加贈活動，官方線上旗艦店下單即享的法式禮盒包裝染上一抹絳紅，推出限量「龍年限定版法式經典禮盒」包裝服務，即日於官網消費不限金額即可享有。

▲消費不限金額即可獲得龍年紅包袋。

另外為了回饋消費者，品牌也特別準備了開運好禮，即日起至嬌蘭全台百貨櫃點或於官網消費，即可獲贈限量新春限定紅包袋，讓你龍年好運通通通來。