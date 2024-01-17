fb ig video ETtoday search mobile

年關將近要把胃顧好！營養師傳授「護胃10招」：餐餐七分飽、不要吃太快

>

▲▼營養師傳授「護胃10招」。（圖／Unsplash）

▲吃飯細嚼慢嚥才不會給胃帶來過多負擔。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年關將近，把胃顧好是很重要的事，現代人飲食精緻化，加上三餐不定時，不少人都有胃痛的經驗，而現在正值天冷進補季節，如果又不知飲食過量，又油又寶小心胃痛找上門，營養師宋明樺教你日常護胃10招，趕快學起來！

#三餐規律、定食定量

即便再忙也不要漏餐，如果真的沒時間就加減吃一些，以免下一餐爆食，營養師也提醒若是常常漏餐，記得微量元素的補充。

#餐餐七分飽

三餐飲食勿過量，餐餐吃到七分飽即可，若是習慣飯後要吃點水果的人，晚餐更不能吃太多，以免胃部負擔大。

#飲食均衡、種類越多越好

胃食道逆流患者，若是三餐總吃高精緻澱粉食物，容易引發胃酸分泌過多，建議除了補充澱粉外，像是蛋白質、蔬菜、油脂都不能少，相互牽制對於胃酸分泌影響較小。

#少喝酒

酒精對於胃黏膜有直接性的傷害，已經知道胃有傷口還喝酒就是提油滅火，而香菸中的有害成分對胃黏膜也是進一步的傷害。

▲▼營養師傳授「護胃10招」。（圖／Unsplash）

#避免刺激性食物

若胃部已經不適，營養師建議辛辣、富含咖啡因的食物先暫時避免，刺激成分使得胃黏膜充血，加重炎症，若無不適，偶爾吃一些是沒問題的。

#減少太冰、太熱、粗糙食物

營養師宋明樺分享，過冷的食物容易導致胃痙攣，胃內黏膜血管收縮而傷害黏膜，過熱的食物可能直接燙傷或刺激黏膜，過硬、粗糙食物可能使得黏膜摩擦而受傷，簡單來說就是適溫、不軟不硬的食物較適合。

▲▼營養師傳授「護胃10招」。（圖／Unsplash）

#不要吃太油

肥肉、皮、油煎、油炸食物等食物會延緩胃的排空，增加消化吸收的難度，餐後容易有飽脹感，增加胃痛的可能。

#晚餐少吃容易產氣的食物

一般氣味較明顯的蔬菜、豆製品、乳製品等都是比較容易產氣的食物，自己最清楚吃什麼食物容易產氣。

#吃東西慢一點多咬幾口

食物在口腔多咬幾口，相對的就是減少胃的工作負擔，建議吃飯時可以和朋友聊聊天，減緩吃飯的速度。

#避免睡前吃太多東西

睡前吃太多食物容易導致括約肌鬆弛，胃酸逆流到食道的機率就可能增加。

▲▼營養師傳授「護胃10招」。（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師）

關鍵字：

, 護胃, 飲食, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

誰都撩不動最難追星座Top 3！第一名不被花言巧語打動　永遠有保護色

誰都撩不動最難追星座Top 3！第一名不被花言巧語打動　永遠有保護色

超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源

超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源

新光三越寶可夢卡又來了！　Pokémon Ga-Olé超夢卡會員「免費換」

新光三越寶可夢卡又來了！　Pokémon Ga-Olé超夢卡會員「免費換」

雙北首間LOPIA進環球中和　主打「破百款熟食」2／1開幕 日超市LOPIA進駐新莊宏匯廣場　270坪大店預計6月開幕 安格斯12星座一周運勢1／15-1／21　牡羊多說多錯、摩羯超級幸運期 男女之間沒有純友誼！知己也可以變男友的三大星座女 G-SHOCK強悍錶防泥、耐衝擊　首加入健行功能更實用 韓韶禧從《京城怪物》偵探變火辣DIOR女郎！繫帶鞋曬長腿線條　亂髮紅唇超電 卵巢早衰越來越常見！營養師曝「延緩衰老」必吃5類食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面