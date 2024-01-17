年關將近要把胃顧好！營養師傳授「護胃10招」：餐餐七分飽、不要吃太快

▲吃飯細嚼慢嚥才不會給胃帶來過多負擔。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年關將近，把胃顧好是很重要的事，現代人飲食精緻化，加上三餐不定時，不少人都有胃痛的經驗，而現在正值天冷進補季節，如果又不知飲食過量，又油又寶小心胃痛找上門，營養師宋明樺教你日常護胃10招，趕快學起來！

#三餐規律、定食定量

即便再忙也不要漏餐，如果真的沒時間就加減吃一些，以免下一餐爆食，營養師也提醒若是常常漏餐，記得微量元素的補充。

#餐餐七分飽

三餐飲食勿過量，餐餐吃到七分飽即可，若是習慣飯後要吃點水果的人，晚餐更不能吃太多，以免胃部負擔大。

#飲食均衡、種類越多越好

胃食道逆流患者，若是三餐總吃高精緻澱粉食物，容易引發胃酸分泌過多，建議除了補充澱粉外，像是蛋白質、蔬菜、油脂都不能少，相互牽制對於胃酸分泌影響較小。

#少喝酒

酒精對於胃黏膜有直接性的傷害，已經知道胃有傷口還喝酒就是提油滅火，而香菸中的有害成分對胃黏膜也是進一步的傷害。

#避免刺激性食物

若胃部已經不適，營養師建議辛辣、富含咖啡因的食物先暫時避免，刺激成分使得胃黏膜充血，加重炎症，若無不適，偶爾吃一些是沒問題的。

#減少太冰、太熱、粗糙食物

營養師宋明樺分享，過冷的食物容易導致胃痙攣，胃內黏膜血管收縮而傷害黏膜，過熱的食物可能直接燙傷或刺激黏膜，過硬、粗糙食物可能使得黏膜摩擦而受傷，簡單來說就是適溫、不軟不硬的食物較適合。

#不要吃太油

肥肉、皮、油煎、油炸食物等食物會延緩胃的排空，增加消化吸收的難度，餐後容易有飽脹感，增加胃痛的可能。

#晚餐少吃容易產氣的食物

一般氣味較明顯的蔬菜、豆製品、乳製品等都是比較容易產氣的食物，自己最清楚吃什麼食物容易產氣。

#吃東西慢一點多咬幾口

食物在口腔多咬幾口，相對的就是減少胃的工作負擔，建議吃飯時可以和朋友聊聊天，減緩吃飯的速度。

#避免睡前吃太多東西

睡前吃太多食物容易導致括約肌鬆弛，胃酸逆流到食道的機率就可能增加。

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師）