日網愛情心測「散步突發情況」　看出你和另一半現狀、性格合適程度

記者鮑璿安／台北報導

戀愛中經常會產生疑惑，自己與另一半的性格是否合適，若是不太了解彼此，日網一項心理測驗據說能夠有效分析雙方目前的戀愛狀態、合拍程度，一起來看看！

Q：當你和愛人一起散步時，突然從天而降鳥糞，憑著你的第一直覺，你認為糞便落在哪裡？



A：自己身上



B：落在另一半身上



C：落在你們身前



D：落在你們身後

分割線下有解答

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A解析：自己身上

你是那種只要認定對方，就會為了愛人犧牲自己的人， 似乎有一部分的你認為把自己奉獻給他人就是真愛的表現，所以你不知不覺之間其實會希望得到對方同等的愛，默默給彼此施加了壓力。

B解析：另一半身上

你希望另一半能夠給你無微不至的照顧和呵護，如果跟自己期望的有落差便會失望不已，所以若是對方並非體貼至極的性格，你們之間的關係很有可能會產生摩擦與分歧，只能等待雙方去克服。

C解析：落在你們身前

兩人交往時間越長，你們的感情可能會降溫一些，而你感覺到這樣的變化，還是會希望能夠重新找尋到新鮮感，可能是擁有彼此都熱衷的興趣和喜好，期待擺脫無聊的束縛。

D解析：落在你們身後

你們的現況不太明確，對戀人不滿意的原因一方面來自於他的態度，對未來沒有明確規劃或是不曉得下一步何去何從，是否要進入婚姻狀況，以上種種都讓你非常無助，感覺對方沒有足夠的信心做出明確的回應。