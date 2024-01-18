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最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY蝴蝶結可自由換　櫻桃小丸子＋爺爺鏡腳超Q

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

誰說戴眼鏡一定就又呆又醜？現在的鏡架設計不僅越來越時髦，還跟不少人氣卡通動漫推出聯名系列，讓眼鏡多了可愛感或酷帥魅力，同時還能滿足粉絲的收藏心。像是小林眼鏡就攜手《進擊的巨人》推出聯名鏡架，將調查兵團、巨人等經典元素融入鏡腳、鏡身的設計；而JINS則是找來櫻桃小丸子，讓爺爺友藏、小玉、花輪、野口等人氣角色躍上鏡腳、眼鏡盒和眼鏡布，童趣風格讓人戴眼鏡也很歡樂。

寶島眼鏡 X HELLO KITTY

超萌HELLO KITTY聯名再＋1！為歡慶日本三麗鷗超人氣角色HELLO KITTY誕生50周年，知名眼鏡通路品牌寶島眼鏡獨家推出HELLO KITTY聯名鏡框，包含奢華水鑽款、可自由更換小磁鐵裝飾的磁吸款，甚至還有龍年限定款！而且買聯名鏡框就送包括HELLO KITTY眼鏡袋、拭鏡布等超可愛限量訂製組周邊商品。

▲▼ 最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY、櫻桃小丸子 。（圖／品牌提供）

▲▼ 最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY、櫻桃小丸子 。（圖／品牌提供）

▲HELLO KITTY聯名磁吸式鏡框，可自由更換雙色小裝飾。

寶島眼鏡 X HELLO KITTY聯名鏡框藏了許多小巧思，像是磁吸式主打款可在鏡框處替換HELLO KITTY小磁鐵，可隨心情自由搭配粉、綠2種顏色的KITTY頭像或蝴蝶結，框面上也點綴著KITTY的可愛鬍鬚，甚至連鼻墊到鏡腳套的飾件都有著KITTY的身影藏在細節裡。

▲▼ 最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY、櫻桃小丸子 。（圖／品牌提供）

▲水鑽款在鏡腳鑲上了施華洛世奇水鑽飾，瞬間多了華麗優雅感。

另一款水鑽款則是在鏡腳鑲上了施華洛世奇水鑽飾，點綴著俏皮可愛的KITTY蝴蝶結小裝飾和鏤空愛心，讓鏡框瞬間變得華麗又浪漫。

▲▼ 最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY、櫻桃小丸子 。（圖／品牌提供）

▲▼ 最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY、櫻桃小丸子 。（圖／品牌提供）

▲在鏡腳、鏡架都藏有許多小巧思設計。

而向來致力ESG的寶島眼鏡也不忘實踐綠色行動力，此次聯名款其中的23支膠框更由環保材質製成，落實環境永續。最棒的是，凡購買聯名款鏡框，還能獲得HELLO KITTY限量紅包袋、拭鏡布與眼鏡袋的限量訂製組，整組搭起來萌度破表，讓人一秒融化想全包。

▲▼ 最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY、櫻桃小丸子 。（圖／品牌提供）

▲▼ 最萌聯名款眼鏡！HELLO KITTY、櫻桃小丸子 。（圖／品牌提供）

▲購買聯名款就能獲得超可愛的限量紅包袋、拭鏡布與眼鏡袋等訂製組。

JINS X 櫻桃小丸子

2024一開春，日本眼鏡品牌JINS就帶來最新跨界合作，攜手超人氣動漫角色－櫻桃小丸子，推出「櫻桃小丸子眼鏡系列」，以「團聚」為設計概念，帶來童趣時尚的「櫻家」和「3年4班」兩大鏡框系列，將包含小丸子和爺爺友藏的櫻家一家人及小玉、花輪、野口等3年4班同學們等等經典角色融入眼鏡設計中，且搭配獨家眼鏡布、眼鏡盒等專屬周邊商品，整套集合超童趣可愛，讓人心情都不自覺變好。

▲▼ 動漫卡通聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲▼ 動漫卡通聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲「櫻桃小丸子眼鏡系列」還有搭配眼鏡布、眼鏡盒等專屬周邊商品。

「櫻家系列」使用經典膠框系列，推出櫻家一家人、小丸子與爺爺的兩種眼鏡款式，「櫻家」款式是以經典威靈頓框型搭配時下流行的厚感膠框設計，鏡腳的插芯上有著刻畫地栩栩如生的櫻家每個人；而「櫻桃小丸子和爺爺」則使用TR90輕量樹脂材質，以圓潤的大波士頓框型、多角型大框設計，特別在鏡腳尾端印有櫻桃小丸子和爺爺的表情圖像，象徵兩人可愛又搞笑的互動。

▲▼ 動漫卡通聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲▼ 動漫卡通聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲「櫻家系列」搭配經典膠框系列。

「3年4班」系列則是以櫻桃小丸子的同班同學為主角，倆倆一對刻印在鏡腳尾端，共推出4款金屬框型，包含「櫻桃小丸子和小玉」可愛又不失個性的皇冠波士頓框型、「丸尾和野口」的百搭波士頓框型、「大野和杉山」的加大方框設計、「花輪和美環」的多邊型框設計。

▲▼ 動漫卡通聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲「3年4班」系列將人氣角色倆倆一對刻印在鏡腳尾端。

這次更同步推出獨家設計的「櫻家」及「3年4班」等2款眼鏡收納盒，一次可收納4支眼鏡超實用，；另外，更聚集3年4班的同學，設計出限量壽司杯組，一組4入。即日起凡購買「櫻桃小丸子眼鏡」系列，除了可以780元加購獨家眼鏡收納盒之外，還能參加限量壽司杯組抽獎，喜愛櫻桃小丸子的粉絲一定要一次收藏起來。

▲▼ 動漫卡通聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲▼ 動漫卡通聯名眼鏡系列。（圖／品牌提供）

▲同步推出獨家眼鏡收納盒可加價購，還能再抽限量壽司杯組。

關鍵字：

眼鏡, 鏡架, 鏡框, 聯名, JINS, 櫻桃小丸子, KOBAYASHI, 寶島眼鏡, HELLO KITTY

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