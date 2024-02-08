盤點台灣6名精品品牌大使！許光漢FENDI時尚男友　張震帥拎GUCCI新包

文／妞新聞

隨著台灣影視圈受到越來越多人的關注與喜愛，不少來自台灣的藝人也在全球發光發熱。妞編輯整理了6位擁有「精品品牌大使」頭銜的台灣藝人，一起來看看有哪些台灣之光吧！

台灣藝人「精品品牌大使」

1.張震：GUCCI、Cartier

▲張震。（圖／GUCCI、Cartier提供）

一提到張震，就會被他外表自帶高冷的氣質給吸引，而出道多年已累積不少作品的他，每一個角色是經典中的經典！除了會演戲以外，張震消化時尚的能力也難不倒他！在GUCCI最新一季「VALIGERIA旅行世界形象廣告」中攜手倪妮演繹「時髦伴侶出遊LOOK」情境，不論是簡單俐落的風衣或是顯眼的紅色毛衣都能和Gucci Valigeria的行李箱搭配合宜！張震另一個身份為Cartier全球品牌形象大使，手錶往往能彰顯一個人的品味，時常在頒獎典禮造型上將品牌的手錶搭配出專屬成熟男子的迷人風采！

2.桂綸鎂：CHANEL

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桂綸鎂出道已20餘年，出演過《藍色大門》、《女朋友。男朋友》、《不能說的·秘密》等知名電影，形象知性、優雅同時又帶點小女孩俏皮感的小鎂不論是演繹香奈兒高訂款的禮服或是彩妝系列都能展現俐落的時尚感，去年在第58屆金鐘獎的紅毯上以一身香奈兒經典山茶花圖騰的洋裝出席驚豔眾人！

3.昆凌：CHANEL、BOUCHERON

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台澳混血的昆凌天生有著一張芭比娃娃般精緻的面孔，職業生涯跨足演員、服裝設計師等類別，獨特的穿衣品味也讓她成為華人女星很耀眼的存在，昆凌長相幼態又靈動的風格很適合香奈兒較活潑的時裝系列，山茶花造型、蝴蝶結和圓點洋裝等元素在她身上出現都很合理！昆凌同時也是珠寶品牌BOUCHERON的品牌大使，自帶仙女氣質的她戴上白金孔雀羽毛的配飾閃閃發光，看了都默默生火！

4.周杰倫：DIOR

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這次真的是周杰倫了！DIOR於去年底宣布陪伴許多人長大的周杰倫成為全球品牌代言人，此消息一出讓許多人又驚又喜，不僅僅是因為周杰倫是第一位獲得DIOR官方宣布頭銜的台灣藝人，出道已20多年的他仍在歌壇界具有影響力，榮獲1 5座金曲獎等佳績、睽違20年在泰國開唱仍引起轟動的他讓DIOR認可周杰倫在全球的影響力！

5.舒淇：BVLGARI、BOTTEGA VENETA、MICHAEL KORS

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妞妞們是不是到了某一階段，就會被舒淇這類兼具風情萬種又大方不做作的女性給吸引呢？身為BVLGARI全球品牌大使的舒淇演繹的珠寶風格多元，奢華簡約的CABOCHON款式精緻又典雅的設計和舒淇的形象不謀而合。時尚品牌方面不論是BOTTEGA VENETA的極簡工藝或是MICHAEL KORS經典摩登的時尚風格，都能透過舒淇獨特的表現力演繹得自然又吸睛！

6.許光漢：FENDI、Tiffany & Co.

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▲許光漢為Tiffany & Co.新任品牌大使。（圖／IG@kuanghanhsu、小紅書@Tiffany & Co.）



許太太們太幸福啦！今年剛開始就有好多和老公見面的機會，許光漢近年靠著多部影視作品在亞洲以及世界各地大放異彩的同時，也受到許多品牌的愛戴，日前以「全球男裝大使」身份出席FENDI 2024秋冬男裝大秀的他身穿格雷系穿搭帥氣登場，榮登版面首圖。兼具少年感與正氣感的他在2023年底被Tiffany & Co.任命為新任品牌大使，配戴Tiffany & Co.的珠寶配件系列同樣也很迷人，也同時展現了Tiffany & Co.珠寶的可塑性，成為深受女性和男性會喜歡的質感珠寶首選！

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