大秀直播／周杰倫「第一個邀請函」曝光　定裝完成1／19晚上走進DIOR

▲DIOR 2024冬季男裝秀在巴黎舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR的2024冬季男裝秀將在台灣時間1月19日晚上10點在巴黎登場，服裝之外的重點之一，是周杰倫（周董）將首度以全球品牌代言人的身份出席看秀，他在IG Po出邀請函並寫下「第一個邀請函，我生日過後19號，大家要來say hi嗎」？屆時點開上方連結就能看直播，和周董同步進入秀場，別忘了Say Hi。

▲周杰倫是DIOR全球品牌代言人，穿湖水綠西裝相當優雅。（圖／品牌提供，以下同）





▲周董秀出邀請函，並透露已定裝完成。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫最近在巴黎辦演唱會又辦歌迷見面會，造成人潮擠爆的盛況，1月18日過45歲生日，隔天緊接著就要踏進DIOR秀場，行程相當豐富。去年（2023）12月DIOR以周杰倫穿著淡淡湖水綠西裝的照片，宣布他成為全球品牌代言人，呈現出優雅一面，如今看秀會是什麼造型？他在IG透露已定裝完成，很令人期待。

▲NewJeans成員Haerin的DIOR馬鞍包上掛著黑魂皮卡丘。





▲TOMORROW X TOGETHER的5名成員從仁川機場飛巴黎準備參加DIOR男裝秀。

▲丁海寅穿駝色針織衫與大衣，斯文帥氣。

除了周杰倫，各地品牌大使將齊聚巴黎，NewJeans成員Haerin從南韓仁川機場出發時，穿著簡單的白色外套、灰色寬褲，搭配C'est Dior 運動鞋，奶油餅乾色的迷你馬鞍包上還掛著藤原浩與Pokemon聯名的黑魂皮卡丘，一展17歲的少女心。

同為品牌大使的韓團TOMORROW X TOGETHER（TXT）5名成員分別穿上深藍、灰色等輕鬆休閒的DIOR男裝搭機，韓星丁海寅同樣從仁川機場飛巴黎，他穿著駝色Cashmere大衣、戴著黑色毛帽，手提Weekender 40包款，斯文與潮流感合而為一。

男裝周堪稱男神集合地，稍早舉辦的LV秀包括林柏宏、林俊傑、平野紫耀、王鶴棣、王嘉爾等人通通到場，林柏宏除了看秀並在巴黎街頭拍下不少帥照，襯著巴黎鐵塔，很有氣氛。

▲林柏宏一身LV行頭在巴黎街頭。