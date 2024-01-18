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錶迷買不到羨慕死了！　周杰倫生日曬獨一無二帝舵粉紅錶

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▲▼周杰倫 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周杰倫開心秀帝舵表為他打造的獨一無二粉紅面盤腕錶。（圖／翻攝jaycho IG）

記者陳雅韻／台北報導

天王周杰倫（周董）今歡度45歲生日，正在巴黎工作的他，收到各界的祝福與禮物，昨即曬出代言的瑞士腕錶品牌帝舵表（TUDOR）為他打造的獨一無二錶款，品牌深知他鍾愛粉紅色，因此史無前例以Black Bay Chrono計時碼錶為基礎創作粉紅面盤錶款，讓他開心以英文寫下「謝謝帝舵表超棒的生日驚喜」，錶迷看了好羨慕，頻頻問帝舵表是否會販售。

▲▼周杰倫 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周杰倫的粉紅帝舵表以Black Bay Chrono為基礎設計，錶帶也與眾不同，神似勞力士的Jubilee紀念型錶帶。（圖／翻攝jaycho IG）

答案是否定的，此世上唯一的帝舵Black Bay Chrono粉紅面盤計時碼錶是周杰倫專屬，除了面盤顏色在可銷售的錶款中看不到，還有其他細節設計和現行的Black Bay Chrono不同，例如錶帶神似兄弟牌勞力士（Rolex）紀念型（Jubilee）錶帶，別出心裁的設計可見品牌對周杰倫的寵愛。

▲▼周杰倫 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周杰倫日前於巴黎百年莎瑪麗丹百貨舉辦見面會。（圖／翻攝jaycho IG）

周杰倫活躍於演藝圈也是時尚圈寵兒，明他將首度以Dior全球代言人身分出席2024冬季男裝秀，在此之前他重返歌曲《最偉大的作品》MV拍攝地、LVMH集團旗下百年歷史奢華百貨--莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）舉辦粉絲見面會，粉絲擠爆每層樓只為一睹他的風采，證明天王的高人氣。

▲▼周杰倫 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周杰倫現身莎瑪麗丹百貨，每層樓都擠滿粉絲。（圖／翻攝jaycho IG）

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關鍵字：

周杰倫, Tudor, 帝舵表

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