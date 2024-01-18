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讓你快速康復！營養師傳授「腺病毒感染」飲食建議：維生素C多補充

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▲▼營養師傳授「腺病毒感染」飲食建議 。（圖／Unsplash）

▲補充維他命C幫助增加免疫力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來氣溫多變化，呼吸道感染頻傳，除了遵照醫囑、按時服用藥物以外，營養師夏子雯也分享「腺病毒感染」飲食建議，幫助舒緩身體不適、補充元氣，讓你加快身體康復。

營養師夏子雯臉書分享，近來常見的腺病毒是一種常見的病毒感染，常見的症狀有發燒、咳嗽、鼻塞、扁桃腺化膿、頸部淋巴結腫大，甚至有眼睛泛紅、結膜炎、腸胃炎等，但因為腺病毒的治療目前無特效藥，所以需依照症狀來治療，以及充足的營養來提升自己的免疫力，飲食建議以下3個重點。

▲▼營養師傳授「腺病毒感染」飲食建議 。（圖／Unsplash）

#高蛋白飲食

喉嚨痛基本上吃不太下需要咀嚼較久、肌肉纖維密度太高的肉類，因為咬太久很費力，那麼各式雞蛋料理如：蒸蛋、玉子燒、炒蛋、溏心蛋、荷包蛋等，或是鮮奶、豆漿，就是方便取得的優質蛋白質來源，或是軟嫩的魚類、瘦絞肉也可以，對於增強免疫力有一定的幫助。

▲▼營養師傳授「腺病毒感染」飲食建議 。（圖／Unsplash）

#適量的水果，補充維生素C

營養師夏子雯表示，冬天盛產柳丁和橘子，如果懶得一片一片剝來吃，可以打成柳丁汁，連同渣渣一起喝下去，充足的維生素C能幫助身體提高免疫力；也可以泡一杯發泡錠來補充身體所需的營養素。

▲▼營養師傳授「腺病毒感染」飲食建議 。（圖／Unsplash）

#充足水分

適時補充水分，白開水、電解質水，或者稀釋的運動飲料等都可以作為這階段的水分補充，還有記得飲食要清淡、不要吃太油，多休息才能快點恢復元氣。

關鍵字：

腺病毒, 感染, 營養師, 飲食建議

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