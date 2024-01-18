汶萊王子妃Anisha億元鑽石陪嫁　婚紗牌沒標她名字慘遭圍剿

▲汶萊馬丁王子在IG分享與老婆Anisha Isa Kalebic婚禮宴客的幸福合影。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）第四子、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen）迎娶豪門千金Anisha Isa Kalebic的世紀婚禮圓滿落幕，他於IG分享夫妻倆於婚宴的幸福模樣，新娘Anisha Isa Kalebic身穿向黎巴嫩設計師品牌Zuhair Murad訂製禮服閃耀動人，讓品牌樂得分享卻未標註王子妃名字，只提「汶萊馬丁王子王室婚禮」而引來網友圍剿，讓品牌在數小時後連忙標註Anisha。





▲汶萊王子妃Anisha Isa Kalebic於婚宴上穿黎巴嫩品牌Zuhair Murad禮服，但品牌未提及她的名字而慘遭網友圍剿。（圖／翻攝Zuhair Murad IG）

馬丁王子與Anisha Isa Kalebic的世紀婚禮自1月7日起至16日一連舉辦10天，新娘遵循穆斯林傳統與文化，每一套訂製禮服都以保守長袖設計為主，當中西式白紗禮服以修身A字設計展現優雅風格，她於宴請來自中東、亞洲王室成員的晚宴上，即選穿綴滿閃亮珠飾的Zuhair Murad訂製禮服亮相，搭配相呼應的包頭巾與精緻蕾絲長頭紗。





▲Anisha Isa Kalebic婚宴上的蕾絲頭紗相當精緻。（圖／翻攝tmski IG）

爺爺是汶萊航空創辦人之一的Anisha Isa Kalebic含著金湯匙出身，公公汶萊蘇丹哈桑納爾則是身價超過8兆元的超級富豪，從她在婚禮所戴的每套珠寶可見兩家族的豪奢作風，她一出場都是20克拉起跳的鑽石項鍊、10克拉鑽戒戴好戴滿，動輒上億元的珠寶行頭，讓全球網友大開眼界。





▲不丹國王凱薩爾旺楚克（左起）與王后吉增佩瑪，也親赴汶萊參加馬丁王子的世紀婚禮。（圖／翻攝tmski IG）