年度色「柔和桃」居家佈置5方向　以溫柔力量打造和諧且放鬆的家

文／女子學

柔和桃（Peach Fuzz）作為2024年Pantone代表色，象徵著包容、溫柔與友善。這種色調的溫暖和舒適特性，使其成為表達寧靜相處氛圍的理想選擇，同時期許著與他人相處的和諧與寧靜。在這個快節奏、壓力重重的世界裡，這種色彩的選擇可能是為了提醒人們放慢腳步，打造一種溫馨、包容的環境，而在居家佈置中，柔和桃色系非常適合詮釋和諧、放鬆的環境，若要將這種色調應用到居家空間，可以考慮以下5個方向。

1.和諧的公領域



客廳是家庭聚會和迎賓待客的社交互動中心，選擇柔和桃色調的沙發或地毯，可以為這個空間增添一份溫暖和舒適感。可挑選柔軟、造型現代的沙發，並用中性色調的靠墊來平衡色彩。在沙發對面或旁邊搭配一些簡潔設計的家具，如咖啡桌和書架點綴襯托，也可以在牆壁上掛一些藝術作品或使用柔和桃色的窗簾來完善整體設計。此外，燈光設計也很重要，選擇柔和的照明，搭配整體色系創造一個溫馨的氛圍，時尚之餘又不會過於冰冷，適合家人和朋友一起放鬆和娛樂。

▲客廳可選擇柔和桃色調的沙發或地毯。（圖／Pinterest，下同）

2.溫馨的閱讀角落

在家中挑選一個安靜的角落，設置一張柔和桃色的舒適椅子，打造閱讀或放鬆的角落。選擇一款設計簡潔、材質柔軟的椅子，並搭配幾個同色系或相輔相成的抱枕，增加舒適度和視覺吸引力，並在這個角落放置一盞溫暖的燈具，例如落地檯燈或桌燈，確保光線足夠閱讀同時又不刺眼。可以在椅子旁邊放置一個小茶几，用於放置書籍或飲品，此外，添加一些綠色植物或簡單的壁飾，可以使這個空間更加生動和舒適。整體而言，這個閱讀角落應是一個能讓人放鬆身心，暫時遠離日常繁忙的小天地。

3.溫暖的臥室



臥室設計最重要的是舒適、平靜，放鬆和休息的私人空間。因此柔和桃色調非常適合使用在臥室，如床單、枕頭，形塑安眠的氛圍。而窗簾也是很好發揮的單品，不僅可以調節光線，大面積色塊可以作為影響臥室的重要裝飾元素。除此之外，可以在床頭櫃上放置一盞柔和的床頭燈，為睡前閱讀、獨處時間提供足夠的光線，牆面上則可以掛一些簡單而舒緩的藝術作品，或是放置一些與柔和桃色調相呼應的裝飾品，創造柔軟而放鬆的睡眠環境。

4.舒適的浴室



在浴室中使用柔和桃色的毛巾或其他浴室配件，不僅能為這個空間增加色彩，還能創造一種溫暖和舒適的感覺。選擇柔軟而吸水性好的高品質毛巾、相同色調的浴簾或浴室地墊，也可以在浴室中放置一些裝飾品，如瓷器花瓶或裝飾盤，這些裝飾品應該與柔和桃色調相協調。為了增強舒適感，可以添加一些蠟燭或香氛，創造一個適合放鬆、充電的放鬆沐浴氛圍。

5.和諧的裝飾



在家中使用帶有柔和桃色調的裝飾品，如花瓶、藝術品或擺設，可以增添家居的溫馨和和諧感，可以放在客廳的咖啡桌、書架上或是窗台。例如，柔和桃色的陶瓷花瓶，配上新鮮的花朵或綠植，不僅為空間增添了生命力，也是一種視覺上的享受，也可以選擇一些帶有柔和桃色調的掛畫或壁飾，這些藝術作品應該與房間的整體風格和色彩協調。這些裝飾品不僅能夠提升家居的美感，也能創造一種平靜和諧的生活環境。

無論是在客廳的社交空間、個人的閱讀角落、安靜的臥室，柔和桃色都能以溫柔的力量，創造出一個既時尚又舒適的居住環境，這種色調不僅反映了當代設計的趨勢，也是對當下快節奏生活的一種溫柔回應，提醒我們在繁忙中尋找平衡與寧靜。

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