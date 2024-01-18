宮﨑駿《魔法公主》長大看更懂　探討文明與自然衝突的深度神作　

文／女子學

1997年上映的日本動畫電影《魔法公主》，由宮﨑駿執導、吉卜力工作室製作，相隔27年於宮﨑駿生日當天（1月5日）重返大銀幕；《魔法公主》曾經稱霸日本國內票房冠軍，以超過2小時的片長，講述人類與大自然開展的衝突與矛盾。電影以精巧的動畫刻劃衝突的殘酷，搭配音樂家久石讓的創作，相信直至今日，影迷們仍能哼出其主題曲，兒時欣賞動畫的感動彷彿就在昨天。

日本電影金像獎、藍絲帶獎，《魔法公主》在上映年便橫掃各大國內獎項，亦打破當時票房紀錄，不只叫好更是叫座的表現，無疑是20世紀末的現象級電影。同時，本片也吸引到美國華特迪士尼與吉卜力工作室合作，美國媒體對於作畫細節與劇情深度，均給予高分的評價，但可惜因為較久的片長與部分粗暴的畫面，票房表現並不如日本本土出色。

▲《魔法公主》無疑是20世紀末的現象級電影。（圖／甲上娛樂提供，下同）

「以後你住在森林，我在達達拉，想你的時候我便會騎著亞克路去見你。」

以室町時代的日本為故事背景，阿席達卡作為蝦夷族村落的有為青年，在村落有著極高的聲望；生性正直且善良的阿席達卡，眼見化為邪魔神的山豬對村民的襲擊，勇敢挺身而出並將其射殺，不料在與邪魔神纏鬥的過程中，詛咒也因此纏上阿席達卡的手臂。透過指引，阿席達卡必須前往「西方」，才能找到解開詛咒的方法，踏上路程的阿席達卡開展了奇幻且神祕的冒險。

在《霍爾的移動城堡》上映之前，阿席達卡曾是眾人公認的「吉卜力初戀」，強大的責任感使他背負不該承受的重擔，親眼見證了大自然與人類文明的矛盾，不因身為人類而偏袒同文同種的達達拉城。在宮﨑駿的作品中，並不慣以鮮明的善惡對立來傳達他的理念，不論是在森林還是達達拉城，透過阿席達卡的視角，影迷看見的不只是文明的必經過程，也是人類對於自我罪行的反思。

電影尾聲，阿席達卡對小桑說的「以後你住在森林，我在達達拉，想你的時候我便會騎著亞克路去見你。」縱使《魔法公主》並不以戀愛關係為劇情主軸，該經典台詞仍令觀影的你我心動不已。

回味情懷的瞬間，找到治癒人生的新感動



本片女主角小桑（石田百合子配音），身為山獸神森林長大的少女，不僅整日與山犬神族為伍，亦常以披著狼皮、面戴面具的怪異形象示人。自幼被人類拋棄的小桑，成長的過程親眼目睹人類對森林的剝奪，對於達達拉城的想法只有恨意；在一次前往城內暗殺城主的失敗，碰上了熱心相助的阿席達卡，在拯救與被拯救的關係中，小桑對於人類的想法也逐漸改變。

同樣身為人類，身處不同環境便有著截然不同的價值觀，不論是達達拉城的人民還是小桑，確信自己所奉行的信條是全然正確的，先有立場再去觀察世事局面，未曾嘗試取得平衡的雙方，也正是電影透過男、女主角想去呈現的；當年對於情節寓意不能完全理解的我們，透過再上映以更為成熟的心智，想必能在回味童年情懷的同時，亦找到治癒人生的新感動。

時隔27年的再上映，人類對於環境問題的理解早已遠勝當年，透過《魔法公主》的劇情連結了兩個不同時代，究竟這二十多年來，人類經歷了什麼、做到了什麼？都是在觀影過程中令人深思的課題。

延伸閱讀

長大後再看《龍貓》：當熟悉的音樂響起，敲醒了我們的無憂童年以及藏在心裡的純真孩子

長大後才看懂！6位宮崎駿筆下的女主角，為守護愛而淬煉出的堅毅勇敢

千禧年的日本國民動畫《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。