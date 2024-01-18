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熱銷香水出織物噴霧更療癒　天然精油保護羊毛衣驅趕蟎蟲

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年關將近，不少人都開始陸陸續續大掃除起來，不僅居家要整理，櫥櫃裡面久放的衣物也拿出來洗洗曬曬太陽，以下就分享多款衣物單品，使用起來香味可以說是超療癒，甚至平價衣物也可以有頂級香味，超厲害。

＃Maison Francis Kurkdjian 永恆之水香氛織物噴霧

▲Maison Francis Kurkdjian,Diptyque,Fées Beauté,香氛,織物,。（圖／品牌提供）

永恆之水的香味真的如同一件乾淨的白襯衫，充滿陽光清新的氣息，在全球熱銷，正如創辦人「調香天才」Francis Kurkdjian所說，「簡約清新宛如清澈空氣般，是一款適合所有人的香水」，這次加碼發表全新的織物噴霧，可以在出門前噴灑在衣服上，或是隨身攜帶補噴，讓身體散發出迷人的香氣，卻不會過於濃郁，優雅又自然。

＃Diptyque 羊毛與面料香氛陶瓷

▲Maison Francis Kurkdjian,Diptyque,Fées Beauté,香氛,織物,。（圖／品牌提供）

香氛品牌Diptyque在2022年針對居家發表一系列的香氛好物，其中，最適合衣櫃的好物羊毛與面料香氛陶瓷，可以掛在衣櫃裡面，有效驅趕蟎蟲侵襲，因為裡面含有雪松木及薰衣草精華，不僅味道很高級，更是完美呵護羊毛衣料的好幫手。

＃Fées Beauté 織物香氛噴霧－晨曦

▲Maison Francis Kurkdjian,Diptyque,Fées Beauté,香氛,織物,。（圖／品牌提供）

年末聚會多，不想吃完聚餐身上有油膩味，織物香氛噴霧就可以派上用場，由法式靈魂的Fées Beauté推出全新系列商品，這款晨曦擁有療癒的花香味，裡面擁有甘蔗萃取，可以幫助衣服達到淨味除臭的效果。

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關鍵字：

Maison Francis Kurkdjian, Diptyque, Fées Beauté, 香氛, 織物

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