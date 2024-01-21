一秒刺激腦內多巴胺！從「五感」增加幸福感　聽首音樂趕走壞情緒

文／女子學

相信大家都有聽過「多巴胺」（dopamine），它是一種大腦神經傳導物質，透過「獎勵機制」的啟動，使我們重複某些特定的行為，藉以讓人獲得愉悅。

用白話文一點的方式說明，即為「日常生活中，有哪些事情會讓你感到開心呢？」人是感官動物，無論內外波動，皆取之於五感，眼睛看到的、耳朵聽到的、鼻子聞到的、味覺嘗到的、體膚觸到的，都有可能為我們帶來快樂。至於如何幫助大腦分泌多巴胺、增加幸福感，即可從直接的五感出發。

眼睛看到的：美景、藝術

所謂日出而行、日落而息，每天早上起床睜開眼睛，開啟一整天的行程，晚上閉上眼睛休息，養足精神明天繼續出發。而雙眼貴為靈魂之窗，當然不只是維持身體運行的角色而已。

▲眼睛得到的療癒是非常強烈的視覺饗宴。（圖／免費圖庫pexels@David Bartus）



藉由眼睛得到的療癒，是非常強烈的視覺饗宴！好比欣賞高山的遼闊、望著海平面發呆，抑或是在高處俯瞰燈火熒熒的夜色，都能令人體悟無比的平靜。另外，視覺藝術也是值得探討的一環，從看不懂到切實領略些什麼，過程中讚嘆藝術家的通透，更能從每份作品裡，得到或多或少的撫慰。

耳朵聽到的：音樂、頌缽

早在四萬多年前，澳洲原住民便開始將聲音作為一種療法，藉以舒緩情緒、跳出內外的痛苦，而古希臘和古埃及人，更曾用聲音來幫助人們養身、預防疾病。

▲頌缽近幾年非常受歡迎。（圖／免費圖庫pexels@Antoni Shkraba）

回到現代，以聲音療癒的方式，有我們熟悉的「音樂」，隨著多元的種類、頻率、演唱者，陪伴大家在心情不佳的時候獲得宣洩與釋放；再來，就是近幾年非常受歡迎的頌缽！通常可單獨進行，或者配合瑜伽與冥想，利用一小時左右的時間，輕輕閉上眼睛，由缽所發出的聲律、波長，慢慢將繁亂的心思穩定下來，達到身心放鬆的效果。

鼻子聞到的：精油、香氛

氣味始終是一抹特別的存在，看不見、摸不著，卻擁有能讓人瞬間獲得平靜的魔力。作家劉軒曾說：「你可以永遠閉上眼睛、摀住耳朵、關上嘴巴，拒絕視覺、聽覺、味覺的干擾，卻無法持續停止呼吸。」

▲嗅覺是唯一可直接進入大腦情感和記憶中心的感官。（圖／免費圖庫pexels@Alesia Kozik）



在五感裡面，嗅覺是唯一可直接進入大腦情感和記憶中心的感官，例如聞到茶的香氣得以放鬆緊繃，或是突然聞到某個熟悉的味道，便快速地將思緒拉回某個記憶點，這是一件非常直覺、非常顯著的事，同時也代表嗅覺和人的情緒、記憶，有著緊密的關係。

味覺嘗到的：喝水、甜點

美食療癒！想必對許多人而言，勢必是最直接且快速的方式。試著想想，當把喜歡的食物，吃進口中的感覺是什麼呢？比方說，享用一塊美味的蛋糕，不僅能品嘗細緻多重的味道，就連本體外觀都十分小巧精緻，從視覺到味覺，一連串的好心情油然而生；更重要的是，和家人一起切蛋糕的幸福感，更是誰也無法取代的重要連結。

▲享用一塊美味的蛋糕，從視覺到味覺，一連串的好心情油然而生。（圖／LADY KELLY 官網）



另外，生活中的喝水其實亦是放鬆的管道喔！也許，大家覺得水又沒味道，要怎麼療癒？但根據研究，水能幫助大腦與肌肉運送氧氣，維持活力和靈敏度，讓我們保持舒暢的狀態，算是另一種形式的舒緩呢！

體膚觸到的：手作、保養

最後，是五感中比較難揣摩的「觸覺」。你是否曾經觸碰到什麼而覺得舒適安心呢？是客廳沙發上那顆軟綿的抱枕，還是家中跟前跟後的毛小孩呢？

▲平日的保養按摩也是帶來放鬆感的觸覺。（圖／Photo AC）

這裡，特別以手作和保養為例。人們常常說「手作的溫度」，強調在親手做的過程，所得到的學習和靜心，靠著自己的雙手，感受操作的手感，當下便是種無形的療癒。其他還有像女性每日的基礎保養，透過手部按摩雙頰，獲得短暫的放鬆；或是到美容室做臉，來一場「臉部運動」，也是很舒服的喔！

生活中難免有不如意、人生也不可能永遠都是順遂的，如何取得平衡，找到立足點，是身處高壓時帶的我們必須時時學習的課題。幸運的是，生而為人的我們擁有五感的天賦，透過簡單、平凡的方式療癒自己，觸動內在深層的感動，自然便能得到真正的放鬆。

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