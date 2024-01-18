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不只美型還要很貴氣　最新顏值家電Dyson、飛利浦齊登場

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▲龍年新春高顏值小家電。（圖／各品牌提供）

▲龍年新春高顏值小家電，Dyson Supersonic推新拼色。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接龍年新春，家電品牌果然都拿出壓箱寶，生活家電講求多工，除了基本功能外還要有附加加值，而美型顏值也成為條件之一，Dyson Supersonic以自家最愛的普魯士藍，拼接托帕石橙紅登場，帶來驚艷感；皇家飛利浦旗下最高階電動牙刷，連攜帶盒都講究，走精品風，另一款飛利浦家電旗下的蒸汽熨燙機，也以低調藍為主色登場。

▲龍年新春高顏值小家電。（圖／各品牌提供）

玩色玩到精的Dyson Supersonic，針對龍年春節，以廣受大眾喜愛的經典普魯士藍，配上代表新春意像的托帕石橙紅，推出耳目一新的「普魯士藍托帕石拼色」，整體具有沈穩氣息又帶點活潑感，給人精緻卻不無聊的氛圍，售價14,600元。

▲龍年新春高顏值小家電。（圖／各品牌提供）

▲龍年新春高顏值小家電。（圖／各品牌提供）

皇家飛利浦旗下頂級旗艦機款Sonicare AI智能音波電動牙刷今年捲土重來，請鳳小岳代言創造話題，並加碼買牙刷送2年份刷頭優惠，搶攻農曆春節檔期，機身有靜夜藍、香檳金、玫瑰金三色可選擇，一體成形無縫機身，連Type C旅行攜帶盒都使用皮革質感，攜帶出遊都還能有奢華風，售價12,990元。

▲龍年新春高顏值小家電。（圖／各品牌提供）

▲龍年新春高顏值小家電。（圖／各品牌提供）

飛利浦近期也推出掛燙機高階旗艦機款「頂級手持蒸氣掛燙機 STH7020」，時尚簡約的外型獲得德國iF設計獎，深湖藍色機身兼具質感與優雅，直接擺在外面也很適合，採用兩段式噴頭，可切換平燙或掛燙模式，搭配獨特尖角噴頭設計，能深入撫平衣扣邊角皺褶，售價2,688元，現還祭出春節限定優惠，購買另限量加贈價值488元的充電式除毛球機。

關鍵字：

美型家電, Dyson, 飛利浦

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