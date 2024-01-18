「精華天花板」佔領貴婦化妝台！藥學博士自創保養成分高效精純

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

精華可以說是保養中最重要的步驟，高濃度的有效成分注入肌膚，有助於提升整體膚況與質感，以下就盤點多款高能量的精華好物，想要擁有極致彈潤透亮的好膚況，絕對要筆記。

＃BAKEL 超導C活顏亮白精華，3mlx5、售價2900元

「正如我們避免垃圾食物一樣，我們也必須避免垃圾化妝品」藥學博士Raffaella Gregoris曾如此說道，因為市面上太多成分標示不清、添加無必要配方的產品，激起她在2009年於義大利創立BAKEL，用最嚴謹的態度，挑選最高效、有用的成分，為愛美人士提供極致純淨的選擇。

其中，超導C活顏亮白精華也是品牌的明星商品，用純維生素C與穀胱甘肽成分，在使用的時候才需要混合組裝，徹底釋放維生素C的煥白能量，每一瓶3ml的劑量就是用3天，讓保養發揮最大效果，同時避免有效成分氧化。

＃ALBION 妃思雅晶湛永恆紅寶極萃，40ml、售價6550元

以「先乳後水」保養概念顛覆市場的ALBION其頂級的妃思雅系列發表全新精華，聚焦「永恆美膚因子」讓肌膚逆齡抗老，賦予強韌生命力，輔以植酸、阿魏酸、琥珀酸三重修復配方，可以全方位提升膚況質感，細緻水潤的質地一抹就可以秒速吸收，迅速進入肌膚底層，打造更加細緻彈潤的年輕效果，只要一晚就輕鬆有感。

＃香緹卡 鑽石級精華液升級版，50ml、售價14750元

受到貴婦們喜愛的香緹卡憑藉鑽石精華液攻佔頂級客群化妝台，從2011年上市之後，每年都可以賣出萬瓶，可以說是品牌的鎮店之寶之一，這次針對龍年再度推出限定版的包裝，連容量都加大到50ml，擁有7大胜肽複方，穩膚抗老效果可以說是天花板等級。