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新年新希望都做不到？聰明制定5步驟　用一個關鍵字形容你想過的日子

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文／女子學

很多人在迎接新一年時都興沖沖燃起了新的希望，但過了一兩個月才發現自己可能無法實現這些願望，進而直接全盤放棄。這可能是因為在制定新年新計畫時缺乏一個明確的藍圖，並且沒有為自己所設定的目標制定具體的計畫，導致表面上「看起來」充實美滿，執行時才發現根本很難做到。

因此如果想要真的能如實達成你的新年新希望，制定明確且具體的目標和計畫就顯得十分重要！以下將手把手教你該如何計畫新年，相信一年後的你會感謝自己有好好閱讀本篇文章與付諸行動。

5個步驟制定新年願景，帶你的航向未來藍圖

1.用一個關鍵字形容你想過的2024年

很多人在開始制定新年計畫時總是沒想太多，一股腦兒地就直接開始列下「我想減肥10公斤」、「我想要升職加薪」，這些可能是世俗期待或過於籠統的願望。比起快速決定，先思考看看「你想要什麼？」、「你想要怎麼度過你的2024年」反而是更為重要的事。若毫無頭緒，可以嘗試用幾個關鍵字、形容詞或描述句來思考看看！

▲新年開始，用一個關鍵字形容你想過的日子。（圖／免費圖庫Pexels，下同）

2.制定與願景相同的行動計畫

完成第一步後，接著可以來思考：「如果想要達成可以怎麼做？」。假設你許下的新年願景是想要在2024年過得「健康」，那麼你所列下的新年計畫，就不會偏離健康這個大主題，可能會是「在今年減少熬夜次數」、「降低體脂肪」、「周末排開工作應酬好好休息」。

3.想像未來中的自己是什麼模樣

你以為這樣新年新希望就寫完了嗎？還沒還沒！當想好想要怎麼度過新的一年，也列了可以怎麼做之後，接著來想想，如果真的按照目前規劃的內容，一年後達成的你會是什麼模樣？心情如何？

你也可以想像過了一年的你回顧此時此日，用「已經完成」的語氣寫下你這一年曾做過的事。比如：「在今年我嘗試了早睡早起，果然和之前相比多了很多時間可以做自己想做的事，真是太棒了！」這麼做的用意在於預示未來可能收穫的成果，讓自己往後執行時更有目標與動力。

4.將重要的大目標進行分解

第四步不是最後，但是最重要的。請你將步驟二寫下的行動計畫，每一個都進行細項可執行的目標。如果無從下手的話，可以簡單運用時間（周／月）與數字化來幫助組織思緒。舉例來說「想要減少熬夜次數」，那麼分解目標可能會是「一周內有5天準時於00：00前就寢」；而「降低體脂肪」的分解目標為「一周至少運動2-3次30分鐘以上，目標三個月後體脂肪下降3％」。

5.即刻開始新的一年

有了步驟四的條列分解，相信你比半小時前的自己更對2024年充滿期待與想像了吧！那麼就從今天即刻開始按照著這個計畫前進，別管過去那些負面習慣、消極心態或是之前未達成的經驗，新的一年之所以令大家躍躍欲試計畫新年新希望，正是希望有個嶄新的開始，所以把那些不喜歡的一切人事物都拋開腦後，專注現在正朝向的新年吧！

看完以上5個制定新年新計畫的步驟，相信你會明白過策略性的計畫可以說是讓你事半功倍的好方法，一年後你將感謝現在的用心規劃，並且會獲得達成目標的成就感與自信心，年復一年成為更好的自己。

延伸閱讀

去年的新年新希望哪去了！如果沒完成，何不拾起舊希望？

新年新希望總是失敗？2024 心理師教你訂定目標的 6 大原則，願景不再是好高騖遠

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 新年, 新計畫

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